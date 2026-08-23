Остаток по квоте на ввоз электромобилей для физлиц составляет 758 штук – ГТК

Белорусы охотно покупают электромобили. Квота на ввоз по льготной (нулевой) пошлине тает на глазах. Лимит в 13 800 машин для юрлиц полностью исчерпали в июле 2026 года. Теперь компании при импорте обязаны оплачивать ввозную таможенную пошлину в 15 %.

Юрий Падрез, начальник главного управления тарифного и нетарифного регулирования Государственного таможенного комитета:

Квота для юридических лиц исчерпана. Квота для физических лиц (вернее, остаток по квоте) составляет 758 электромобилей. Прогнозировать сложно, потому что это зависит от времени доставки автомобилей заказчикам, а также подачи документов. Но, судя по последним неделям оформления транспортных средств, это займет порядка трех недель в среднем. Без нулевой пошлины, конечно, могут ввозиться такие транспортные средства, но это прогнозировать сложно. Сказываются ожидание, а также тенденции, привычки наших граждан и юрлиц.

– Чего больше везут: электромобили или обычные?

– Все-таки обычные.

Решение о квотах в данном случае принимает Евразийская экономическая комиссия. Так вот, пару дней назад в силу вступило их новое решение. Кыргызстану увеличили квоту на беспошлинный ввоз электромобилей в 2026 году. Ранее аналогичное решение приняли в отношении Армении. Ее квоту увеличили с 15 тысяч до 20 тысяч электромобилей. А нам? А нам, видимо, не надо. Потому что, по моей информации, с инициативой не выходили. Так что, если хотим сэкономить, остается только смотреть на то, что есть на внутреннем рынке.