«Все министры обороны были русофобами»: политолог Никита Беленченко о политике Киева

Никита Беленченко, политолог, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:

Послушайте, ну практически все, не практически, а все министры обороны – они были русофобами, если мы уже говорим про факт, начиная с начала специальной военной операции.

Игорь Позняк, ведущий:

Это такие критерии соответствия должности.

Никита Беленченко:

Да. То есть это определенные критерии отбора на должность министра обороны. Означает это то, что, в принципе, Зеленский выступает за продолжение конфликта, отсутствие какой-либо основы для переговоров и дальнейшее укрепление военного сотрудничества с Западом, дабы использовать территорию Украины как военный полигон и для испытания тех новых видов вооружений, которые Запад продвигает на территорию Украины. Соответственно, и это же мнение, которое сейчас культивируется новым министром обороны, – явная русофобия, оно активно распространяется в войсках, и войска также сейчас воюют, в том числе с русофобской позицией. То есть ни к чему – к созданию какого-либо переговорного процесса либо трека – это не приведет.