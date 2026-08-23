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«Все министры обороны были русофобами»: политолог Никита Беленченко о политике Киева

23 августа 2026 19:18
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Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

«Все министры обороны были русофобами»: политолог Никита Беленченко о политике Киева-2

Никита Беленченко, политолог, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:
Послушайте, ну практически все, не практически, а все министры обороны – они были русофобами, если мы уже говорим про факт, начиная с начала специальной военной операции.

Игорь Позняк, ведущий:
Это такие критерии соответствия должности.

Никита Беленченко:
Да. То есть это определенные критерии отбора на должность министра обороны. Означает это то, что, в принципе, Зеленский выступает за продолжение конфликта, отсутствие какой-либо основы для переговоров и дальнейшее укрепление военного сотрудничества с Западом, дабы использовать территорию Украины как военный полигон и для испытания тех новых видов вооружений, которые Запад продвигает на территорию Украины. Соответственно, и это же мнение, которое сейчас культивируется новым министром обороны, – явная русофобия, оно активно распространяется в войсках, и войска также сейчас воюют, в том числе с русофобской позицией. То есть ни к чему – к созданию какого-либо переговорного процесса либо трека – это не приведет.

# Международная политика # Украина

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