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Дудчак: Лукашенко никогда не давал повода Киеву хамить в адрес Минска

23 августа 2026 19:41
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Дудчак: Лукашенко никогда не давал повода Киеву хамить в адрес Минска-2

Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ:
Да, это удивительно. Александр Григорьевич максимально дипломатично и сдержанно всегда выступал по этому поводу, всегда выступал за дипломатическое решение вопроса и не давал повода для того, чтобы хамить в его адрес, вообще никакого. Тем более в этой ситуации непонятно, зачем Киев сам провоцирует Минск, он буквально провоцирует своим хамским поведением и своими действиями на приграничных территориях. Поэтому здесь объяснить логику киевского режима с точки зрения здравого смысла невозможно, потому что это не имеет смысла. Логика и здравый смысл давно их покинули, они замещены политической целесообразностью так называемой. И превращать спокойного соседа в потенциального врага – нет для Киева никакого смысла. Но, видать, Киеву хочется расширения конфликта, расширения зоны боевых действий. Таким образом они пытаются, по крайней мере режим Зеленского, пытаются себе, так сказать, запрограммировать возможность вот такого развития сюжета и сказать, что вот, смотрите, у нас теперь зона боевых действий стала гораздо больше.

# Международная политика # Польша # Украина

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