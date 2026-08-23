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Путин прокомментировал ситуацию на топливном рынке России

23 августа 2026 19:04
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Путин прокомментировал ситуацию на топливном рынке России-0

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на топливном рынке страны. В беседе с журналистом программы «Вести» Павлом Зарубиным глава государства подчеркнул, что, хотя не все проблемы пока удалось устранить, процесс их решения активно идет, пишет ТАСС.

По словам Владимира Путина, тема остается в фокусе внимания правительства: ее лично курирует премьер‑министр Михаил Мишустин. Для проработки вопроса даже сформирована специальная комиссия. Президент отметил, что буквально на днях обсуждал эту тему с председателем правительства – работа ведется в постоянном режиме.

Фото: Pinterest

# Бензин # Новости России # Россия # Владимир Путин

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