Масштабно и красиво – выпускники делятся впечатлениями от праздника на Свислочи

Уже после торжественной церемонии во Дворце Независимости ребята отправились готовиться к еще одному яркому событию – республиканскому празднику выпускников «Паруса мечты», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он стартовал в 22:00. Площадкой его проведения стала акватория Свислочи. Приглашения на бал получили более трех тысяч вчерашних студентов из всех регионов Беларуси. Все они проявили себя в учебе и общественной жизни страны. И сегодняшнее мероприятие – достойная благодарность. В программе поздравления от почетных гостей, много музыки и танцев.

Алла Прокопюк, выпускница ВГУ им. П.М. Машерова:

Я безусловно буду скучать по своей университетской жизни. Это вкусная студенческая жизнь, мне действительно будет не хватать этого самого вкуса. Я не боюсь ступать на порог взрослой жизни, для меня это новый опыт, новые знакомства, новые свершения и подвиги.

Александр Лобановский, выпускник ВГУ им. П.М. Машерова:

Проведенное в университете время – это самое веселое, энергичное время было как для меня, так и для студентов. Я считаю, что все должны поступать в вузы, так как это и учебная деятельность, и научная, и общественная. Все это вместе дает такой баланс энергии, который запомнится на всю нашу дальнейшую жизнь.

Полина Ксенда, выпускница БГУ:

Масштабное красивое мероприятие, которое сделано как раз для того, чтобы поощрить выпускников разных университетов. Это не так страшно – вступать во взрослую жизнь. У нас у всех есть будущее и у каждого из нас есть большой потенциал, который мы можем воплощать.