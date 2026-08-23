Белорусские гандболисты провели тренировочные сборы. Как мотивация и куда готовятся – рассказали тренеры

Международная федерация гандбола сняла все ограничения с наших ребят, но камнем преткновения вновь стала Европа. Тем не менее сборные провели летние учебно-тренировочные кемпы.
Куда готовятся команды и какая мотивация, программа «Спорттаймер» поинтересовалась у главных тренеров Игоря Папруги и Юрия Шевцова.
Юрий Шевцов, главный тренер мужской сборной Беларуси по гандболу:
Мне дали игрока. В какой он форме, тренировался, играл он, не играл? У нас Королек [Артем Королек, игрок сборной Беларуси] тренируется в Польше. Как он там тренируется, я ж не знаю. У меня контакт с ним, потом он приезжает ко мне, а я вижу, что он рассказывал хорошо, но...
Юлия Силипицкая, СТВ:
А кто вообще диктует эту моду в гандболе?
Юрий Шевцов:
Кто выигрывает, тот и диктует. Вот мы раньше выигрывали, все у нас срисовали все.
Юлия Силипицкая:
Женский и мужской гандбол сегодня в силу этих тенденций отличается или практически одинаковый?
Игорь Папруга, главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу:
Последние, наверное, лет 10 женский гандбол просто копирует мужской. Начинали мы это подсматривать еще с вратарей. Сейчас и задняя линия, и манера игры. У современных команд он приближается по технике и по манере к мужскому гандболу.
Подробнее в видео.