Белорусские гандболисты провели тренировочные сборы. Как мотивация и куда готовятся – рассказали тренеры

Куда готовятся команды и какая мотивация, программа «Спорттаймер» поинтересовалась у главных тренеров Игоря Папруги и Юрия Шевцова.

Международная федерация гандбола сняла все ограничения с наших ребят, но камнем преткновения вновь стала Европа. Тем не менее сборные провели летние учебно-тренировочные кемпы.

Юрий Шевцов, главный тренер мужской сборной Беларуси по гандболу:

Мне дали игрока. В какой он форме, тренировался, играл он, не играл? У нас Королек [Артем Королек, игрок сборной Беларуси] тренируется в Польше. Как он там тренируется, я ж не знаю. У меня контакт с ним, потом он приезжает ко мне, а я вижу, что он рассказывал хорошо, но...

Юлия Силипицкая, СТВ:

А кто вообще диктует эту моду в гандболе?

Юрий Шевцов:

Кто выигрывает, тот и диктует. Вот мы раньше выигрывали, все у нас срисовали все.

Юлия Силипицкая:

Женский и мужской гандбол сегодня в силу этих тенденций отличается или практически одинаковый?

Игорь Папруга, главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу:

Последние, наверное, лет 10 женский гандбол просто копирует мужской. Начинали мы это подсматривать еще с вратарей. Сейчас и задняя линия, и манера игры. У современных команд он приближается по технике и по манере к мужскому гандболу.