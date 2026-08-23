Как проходит обучение в белорусских училищах олимпийского резерва

Подготовка молодежи – одно из приоритетных направлений в спорте. Дополнительной нагрузкой является учеба, и здесь самое главное – правильно распределить силы. Училища олимпийского резерва, городские, областные и республиканские, – это звенья системы, которая позволяет без потерь получать среднее и специальное образование, а также заниматься спортом высших достижений.

Кого туда приглашают и как налажен процесс школы и тренировок, программа «Спорттаймер» узнала на примере минского областного.

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