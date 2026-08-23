Алессандро Триполоне, итальянский политолог:

Он действительно может быть хорошим человеком для Украины, для украинского народа. Потому что он работал с Зеленским, и вы в студии говорили, что в таком государстве были просто нацисты, бандеровцы, и он – член такого государства. И тоже надо поговорить: если там будет новый персонал в Украине, кто решает? А кто решает – это, к сожалению, не народная Украина, не население Украины, это просто США, это ЕС. И поэтому члены видят, что новый последний министр может быть хорошим кандидатом. Наверное, да, в этом году будет возможность, что будут выборы в Украине.