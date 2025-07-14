В атмосфере праздника и гостеприимства. Именно так на «Славянском базаре в Витебске» прошла акция МВД «За безопасность – вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она объединила десятки интерактивных и познавательных площадок – от фронтового штаба музея МВД до концертов творческих коллективов. Одними из самых ярких событий стали выступления кинологов, мастер-классы ГАИ с автотренажерами и картингами. Многочисленные гости смогли увидеть и реконструкцию оборонительного боя полка милиции у поселка Сураж в июле 1941 года. Яркими акцентами стали и показательные выступления. Спецподразделения продемонстрировали задержание условных преступников, которые пытались скрыться на автобусе. Не уступали в зрелищности действия бойцов ОМОНа и воспитанников военно-патриотических клубов, показавших владение приемами борьбы и самообороны.

Хочется отметить очень хорошую организацию правопорядка. ГАИ работает очень четко, Министерство внутренних дел на всех площадках обеспечивает полную безопасность. Все гости города Витебска это ощущают. Во всех направлениях мы полагаемся на нашу милицию.