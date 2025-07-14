В атмосфере праздника и гостеприимства. Именно так на «Славянском базаре в Витебске» прошла акция МВД «За безопасность – вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В атмосфере праздника и гостеприимства. Именно так на «Славянском базаре в Витебске» прошла акция МВД «За безопасность – вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она объединила десятки интерактивных и познавательных площадок – от фронтового штаба музея МВД до концертов творческих коллективов. Одними из самых ярких событий стали выступления кинологов, мастер-классы ГАИ с автотренажерами и картингами. Многочисленные гости смогли увидеть и реконструкцию оборонительного боя полка милиции у поселка Сураж в июле 1941 года.
Яркими акцентами стали и показательные выступления. Спецподразделения продемонстрировали задержание условных преступников, которые пытались скрыться на автобусе. Не уступали в зрелищности действия бойцов ОМОНа и воспитанников военно-патриотических клубов, показавших владение приемами борьбы и самообороны.
Хочется отметить очень хорошую организацию правопорядка. ГАИ работает очень четко, Министерство внутренних дел на всех площадках обеспечивает полную безопасность. Все гости города Витебска это ощущают. Во всех направлениях мы полагаемся на нашу милицию.
Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Акция «За безопасность вместе» проходит 18 раз. И каждый раз мы стараемся сделать интереснее, привнести что-то новое. Самое важное – это было создать комфорт, безопасность и удобства для всех, кто к нам приехал. Нам это удалось и удалось сделать это вместе. Благодаря этой безопасности, спокойствию и комфорту люди ощутили белорусское гостеприимство.
Торжественную ноту внесли плац-концерты: рота почетного караула отчеканила шаг в безупречном строю, а образцово-показательный оркестр внутренних войск виртуозно совместил в одном номере исполнение мелодий и элементы хореографии. Завершила масштабный праздник безопасности акция «Споем гимн вместе!».