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«Песня о молодости внутри человека». Константин Грим рассказал о совместной композиции с группой Uma2rman

14 июля 2025 10:48
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Константин Грим, солист группы «Братья Грим».

Вера Позняк, корреспондент:
Чем сегодня живет группа «Братья Грим»?

«Песня о молодости внутри человека». Константин Грим рассказал о совместной композиции с группой Uma2rman-2

Константин Грим, солист группы «Братья Грим»:
Мы прекрасно себя творчески чувствуем. У нас сейчас совместная песня с группой Uma2rman. Это песня «Молоды». Песня о молодости внутри человека, то есть о его ощущении молодости, о том, что молодость – это прекрасно, о том, что она быстро проходит, к сожалению. Нужно получать удовольствие от этой молодости, когда она у тебя есть, и когда она проходит, вспоминать ее с благоговением, сохранять частичку этой молодости в своей душе постоянно. Вообще, кстати, хорошие зрители в Беларуси. Мы недавно были в Бресте, у нас был сольный концерт. Прекрасная реакция. У нас даже есть в репертуаре песня на белорусском языке.

Подробности в видео.

# Музыка

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