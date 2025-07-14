«Песня о молодости внутри человека». Константин Грим рассказал о совместной композиции с группой Uma2rman

Константин Грим, солист группы «Братья Грим»:

Мы прекрасно себя творчески чувствуем. У нас сейчас совместная песня с группой Uma2rman. Это песня «Молоды». Песня о молодости внутри человека, то есть о его ощущении молодости, о том, что молодость – это прекрасно, о том, что она быстро проходит, к сожалению. Нужно получать удовольствие от этой молодости, когда она у тебя есть, и когда она проходит, вспоминать ее с благоговением, сохранять частичку этой молодости в своей душе постоянно. Вообще, кстати, хорошие зрители в Беларуси. Мы недавно были в Бресте, у нас был сольный концерт. Прекрасная реакция. У нас даже есть в репертуаре песня на белорусском языке.

Подробности в видео.