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В Беларуси собрано почти 40% посевов озимого ячменя

14 июля 2025 10:36
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В стране собрано почти 40 % посевов озимого ячменя. Намолочено свыше 340 тысяч тонн зерна при средней урожайности 37,8 центнера с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси собрано почти 40% посевов озимого ячменя-2

Жатва заметно набирает темп. Если за все дни с начала уборки было обмолочено 20 % посевов, то такое же количество добавилось за минувшие выходные. Уборочная площадь озимого ячменя в этом году больше прошлогодней – без малого четверть миллиона гектаров. Преимущества этой культуры – раннее созревание, устойчивость к засухе, а также высокая урожайность. По объемам убранного зерна лидируют Гомельская и Брестская области. 

# Уборочная кампания

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