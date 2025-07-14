В Беларуси собрано почти 40% посевов озимого ячменя

В стране собрано почти 40 % посевов озимого ячменя. Намолочено свыше 340 тысяч тонн зерна при средней урожайности 37,8 центнера с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жатва заметно набирает темп. Если за все дни с начала уборки было обмолочено 20 % посевов, то такое же количество добавилось за минувшие выходные. Уборочная площадь озимого ячменя в этом году больше прошлогодней – без малого четверть миллиона гектаров. Преимущества этой культуры – раннее созревание, устойчивость к засухе, а также высокая урожайность. По объемам убранного зерна лидируют Гомельская и Брестская области.