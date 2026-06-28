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Новости по тегу #Виктор Глушин

В Витебске открыли новую мини-скульптуру с васильками и микрофоном к юбилею «Славянского базара»
28 июня 2026 08:21

В Витебске открыли новую мини-скульптуру с васильками и микрофоном к юбилею «Славянского базара»

Как фестиваль «Славянский базар» способствует развитию города – ответил эксперт
11 июля 2025 13:31

Как фестиваль «Славянский базар» способствует развитию города – ответил эксперт

20 хоккейных коробок, 4 ледовые площадки и 35-метровая ёлка – Витебск готовится к Новому году
07 декабря 2023 18:39

20 хоккейных коробок, 4 ледовые площадки и 35-метровая ёлка – Витебск готовится к Новому году

Весь город превратится в концертный зал. Вот в чём необычность ХХХ фестиваля «Славянский базар в Витебске»
11 июля 2021 18:07

Весь город превратится в концертный зал. Вот в чём необычность ХХХ фестиваля «Славянский базар в Витебске»

«В том числе открытый турнир по пляжному волейболу». Рассказываем о спортивной программе «Славянского базара»
09 июля 2021 12:12

«В том числе открытый турнир по пляжному волейболу». Рассказываем о спортивной программе «Славянского базара»

«Это чудесно». Как Витебск изменился к областным «Дожинкам» и что об этом говорят горожане
15 сентября 2020 20:08

«Это чудесно». Как Витебск изменился к областным «Дожинкам» и что об этом говорят горожане

«Со мной связалась координатор». Как соцсети заммэра Витебска помогли городскому арт-проекту
24 мая 2020 18:42

«Со мной связалась координатор». Как соцсети заммэра Витебска помогли городскому арт-проекту

«Потому что я сама похожа на лисичку». В Витебске прошёл городской тур «Мисс Беларусь – 2020»
02 декабря 2019 20:41

«Потому что я сама похожа на лисичку». В Витебске прошёл городской тур «Мисс Беларусь – 2020»

Много интересных и талантливых ребят: Витебские участники уже отправились на Всемирный фестиваль молодежи и студентов
11 октября 2017 07:15

Много интересных и талантливых ребят: Витебские участники уже отправились на Всемирный фестиваль молодежи и студентов