Новости по тегу #Виктор Глушин

У входа в Центр культуры «Витебск» теперь встречает гостей бронзовый человечек с микрофоном в руках и венком из васильков на голове. Рост этого артиста всего 35 сантиметров, но внимания к себе он привлек не меньше, чем мировые звезды.
Мне сложно представить без «Славянского базара». Он тянет за собой много различных вопросов и заставляет нас двигаться в нужном направлении. Поэтому мы пользуемся этим моментом и пытаемся с каждым годом сделать пребывание гостей фестиваля в нашем городе все комфортнее.
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