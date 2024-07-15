Живописные портреты из Петербурга. Музей истории Санкт-Петербурга презентовал выставку в Витебске

Валерия Яскевич, корреспондент: Нет, это не фото, а невероятно реалистичные работы талантливых художников. Здесь изображены деятели искусства и культуры. У каждого из них свой жизненный опыт, переживания и судьба.

От неизвестных горожан до знаменитостей. Живописные портреты, привезенные из Петербурга, представляют не только художественный интерес, но и являются бесценным историческим материалом. Эти работы передают дух эпохи, воссоздают образ Ленинграда.

Очень понравилось, потому что реалистичные люди. Чувствую характер этих людей, принадлежность к той или иной деятельности.

В прошлом году между государственным музеем истории Санкт-Петербурга и областным краеведческим музеем Витебска было подписано соглашение о сотрудничестве. И эта экспозиция – результат успешной совместной работы.