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Живописные портреты из Петербурга. Музей истории Санкт-Петербурга презентовал выставку в Витебске

15 июля 2024 17:28
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Валерия Яскевич, корреспондент:
Нет, это не фото, а невероятно реалистичные работы талантливых художников. Здесь изображены деятели искусства и культуры. У каждого из них свой жизненный опыт, переживания и судьба.

Живописные портреты из Петербурга. Музей истории Санкт-Петербурга презентовал выставку в Витебске-1

От неизвестных горожан до знаменитостей. Живописные портреты, привезенные из Петербурга, представляют не только художественный интерес, но и являются бесценным историческим  материалом. Эти работы передают дух эпохи, воссоздают образ Ленинграда.

Живописные портреты из Петербурга. Музей истории Санкт-Петербурга презентовал выставку в Витебске-4

Очень понравилось, потому что реалистичные люди. Чувствую характер этих людей, принадлежность к той или иной деятельности.

В прошлом году между государственным музеем истории Санкт-Петербурга и областным краеведческим музеем Витебска было подписано соглашение о сотрудничестве. И эта экспозиция – результат успешной совместной работы.

Подробности в видео.

# Выставка # общество # Валерия Яскевич

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