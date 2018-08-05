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В Витебске корова пришла к магазину. Фотофакт

05 августа 2018 14:34
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Новости Беларуси. На днях в Витебске корова пришла к магазину. Животное постояло у дверей, но не стало заходить внутрь.  

Необычное событие подстерегало витеблян возле одного из городских магазинов. Самая обычная корова бродила по округе, а потом просто лежала. Вероятно, это не был маркетинговый ход работников гипермаркета, поскольку на животном виднеется цепь, но не видно рекламных плакатов.  

Фотографии коровы появились в социальных сетях. В сумме в двух сообществах «ВКонтакте» фотографии набрали более 70 комментариев, более 1 200 «нравится» и более 39 тысяч просмотров.  

В Витебске корова пришла к магазину. Фотофакт-1

Фото: vk.com/vit212  

«Похоже, с коровами не пускают»,  

«В этом магазине явно самое свежее молоко»,  

«Скорее всего, хозяева приобрели её в колхозе совсем недавно. Жила бы с младенчества у частника – шла бы домой. А так ещё не запомнила дорогу к новому дому, видимо»,  

«Такая буська».  

Дальнейшая судьба животного осталась неизвестной.  

Летом 2018 года в США медведь забрался в чужой дом и отдохнул, как аристократ.  

Медведь выпил коктейль и полежал в бассейне – подробнее здесь.  

# Домашние животные # общество # Фотофакт

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