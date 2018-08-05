В Витебске корова пришла к магазину. Фотофакт

Новости Беларуси. На днях в Витебске корова пришла к магазину. Животное постояло у дверей, но не стало заходить внутрь.

Необычное событие подстерегало витеблян возле одного из городских магазинов. Самая обычная корова бродила по округе, а потом просто лежала. Вероятно, это не был маркетинговый ход работников гипермаркета, поскольку на животном виднеется цепь, но не видно рекламных плакатов.

Фотографии коровы появились в социальных сетях. В сумме в двух сообществах «ВКонтакте» фотографии набрали более 70 комментариев, более 1 200 «нравится» и более 39 тысяч просмотров.