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Отведать фляки, рульку и поиграть в Ринго: в Верхнем городе приглашают на Дни Польши

05 августа 2018 11:54
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Новости Беларуси. В Минске в Верхнем городе начинается праздник польской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отведать фляки, рульку и поиграть в Ринго: в Верхнем городе приглашают на Дни Польши-1

Гостей ожидают конкурсы, мастер-классы, выставки и дегустации. Любители спорта смогут приобщиться к популярной польской игре Ринго, а вечером 5 августа пройдет концерт с участием музыкантов из Польши и Беларуси.

Отведать фляки, рульку и поиграть в Ринго: в Верхнем городе приглашают на Дни Польши-4

Национальные блюда – журек, фляки, бигос, рулька, колбаски на гриле – можно будет отведать вплоть до позднего вечера.

# Отдых # общество # Фотофакт

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