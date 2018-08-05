Отведать фляки, рульку и поиграть в Ринго: в Верхнем городе приглашают на Дни Польши

Новости Беларуси. В Минске в Верхнем городе начинается праздник польской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске в Верхнем городе начинается праздник польской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гостей ожидают конкурсы, мастер-классы, выставки и дегустации. Любители спорта смогут приобщиться к популярной польской игре Ринго, а вечером 5 августа пройдет концерт с участием музыкантов из Польши и Беларуси.
Национальные блюда – журек, фляки, бигос, рулька, колбаски на гриле – можно будет отведать вплоть до позднего вечера.