Отведать фляки, рульку и поиграть в Ринго: в Верхнем городе приглашают на Дни Польши

Новости Беларуси. В Минске в Верхнем городе начинается праздник польской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей ожидают конкурсы, мастер-классы, выставки и дегустации. Любители спорта смогут приобщиться к популярной польской игре Ринго, а вечером 5 августа пройдет концерт с участием музыкантов из Польши и Беларуси.