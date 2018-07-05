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Бассейн, коктейль и дневной сон. Медведь залез в чужой дом и отдохнул, как аристократ

05 июля 2018 14:26
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Новости США. В штате Калифорния к местному жителю пришел неожиданный гость – медведь. Он искупался в джакузи и выпил коктейль хозяина.

Об этом сообщает Sacramento Bee. Мужчина по имени Марк хотел отдохнуть в жаркий день, но услышал, как на заднем дворе зашелестели ветки.

Оказалось, что на задний двор дома пробрался медведь. Мужчина спрятался, но после увидел, что косолапый лежал в бассейне и выпил коктейль, который Марк приготовил для себя.

Некоторое время животное находилось в горячей ванне – играло с хлорирующей установкой и термометром.

Бассейн, коктейль и дневной сон. Медведь залез в чужой дом и отдохнул, как аристократ-1

Источник фото: скриншот из видео

Затем медведю надоело находиться в воде, он выбрался и пропал из поле зрения хозяина дома. Но ненадолго – «гость» вернулся к бассейну, опрокинул бокал и начал лакать пролившийся коктейль.

Затем косолапый уснул на дереве.

Марк:
У него был бассейн, коктейль, а теперь дневной сон.

В конце концов медведь ушел. Марк назвал произошедшее – «интересной пятницей».

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Видео набрало более 8 миллионов просмотров – читать далее.

# Дикие животные # калейдоскоп

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