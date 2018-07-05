Бассейн, коктейль и дневной сон. Медведь залез в чужой дом и отдохнул, как аристократ

Новости США. В штате Калифорния к местному жителю пришел неожиданный гость – медведь. Он искупался в джакузи и выпил коктейль хозяина.
Об этом сообщает Sacramento Bee. Мужчина по имени Марк хотел отдохнуть в жаркий день, но услышал, как на заднем дворе зашелестели ветки.
Оказалось, что на задний двор дома пробрался медведь. Мужчина спрятался, но после увидел, что косолапый лежал в бассейне и выпил коктейль, который Марк приготовил для себя.
Некоторое время животное находилось в горячей ванне – играло с хлорирующей установкой и термометром.