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«Не доплывал немного, начал захлебываться». Белорусские спасатели усилили контроль за прибрежной зоной

05 августа 2018 13:16
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Новости Беларуси. В Беларуси установилась жаркая погода. В такие дни люди предпочитают отдыхать рядом с реками и озерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не доплывал немного, начал захлебываться». Белорусские спасатели усилили контроль за прибрежной зоной-1

Кто-то в оборудованных местах под присмотром спасателей, а кто-то – на так называемых диких пляжах, где купание запрещено. Количество трагических случаев по-прежнему велико, поэтому контроль усилен. В рейд по опасным, но все еще популярным местам отправилась наша съемочная группа.

«Не доплывал немного, начал захлебываться». Белорусские спасатели усилили контроль за прибрежной зоной-4

За обычный осмотр акватории в черте города десяток предупреждений, и это всего за полчаса. Но, если одни реагируют адекватно, мол, о запрете не знали, у других свой взгляд на происходящее.

Купание здесь запрещено неслучайно: берег непредсказуемый даже для водолазов. Несколько шагов по дну – и сразу обрыв.

«Не доплывал немного, начал захлебываться». Белорусские спасатели усилили контроль за прибрежной зоной-7

Спасатели:
Недавно проходили соревнования, квадрат стоит. Глубина 6,5 метров. Даже не думают, где находятся люди.

«Не доплывал немного, начал захлебываться». Белорусские спасатели усилили контроль за прибрежной зоной-10

Петр Бутрим, СТВ:
Многих, так называемые, дикие пляжи привлекают тишиной и камерной обстановкой. Но именно вблизи таких мест чаще всего и фиксируют трагические случаи. Только за одни выходные в Брестской области погибли шестеро.

«Не доплывал немного, начал захлебываться». Белорусские спасатели усилили контроль за прибрежной зоной-13

Еще во многих случаях спасатели успели помочь в самый последний момент.

«Не доплывал немного, начал захлебываться». Белорусские спасатели усилили контроль за прибрежной зоной-16

Владимир Стельмашук, водолаз спасательной станции:
До конца залива не доплывал немного, начал захлебываться. Люди позвонили, рыбаки…Подняли на борт катера, заглотанный водой. Передали бригаде скорой помощи. Был в нетрезвом состоянии. 

«Не доплывал немного, начал захлебываться». Белорусские спасатели усилили контроль за прибрежной зоной-19


По статистике, семеро из десяти утонувших незадолго до трагедии принимали алкоголь. Выпивающие и искатели приключений на воде – по-прежнему в зоне риска.

«Не доплывал немного, начал захлебываться». Белорусские спасатели усилили контроль за прибрежной зоной-21

Инга Якуш, председатель Брестской городской организации ОСВОД:
Эти случаи произошли в местах, где не было ни спасательных служб, ни пляжная территория. Люди даже не купаются и тонут, а много случаев есть падения просто в воду.

«Не доплывал немного, начал захлебываться». Белорусские спасатели усилили контроль за прибрежной зоной-24

В такую жару на городском пляже негде яблоку упасть. Среди отдыхающих много детей. За ними следят спасатели, но и бдительность родителей лишним никогда не будет.

«Не доплывал немного, начал захлебываться». Белорусские спасатели усилили контроль за прибрежной зоной-27

Наталья Меркулова, житель Бреста:
Он у нас плавает, но все равно, я не очень хорошо плаваю, поэтому все время приходится следить за ним.

«Не доплывал немного, начал захлебываться». Белорусские спасатели усилили контроль за прибрежной зоной-30


И все же особое внимание к береговой линии, что подальше от глаз. Именно туда наведываются сотрудники МЧС и ОСВОДа в эту горячую пору.  

«Не доплывал немного, начал захлебываться». Белорусские спасатели усилили контроль за прибрежной зоной-32

Виталий Кулинич, начальник Брестского городского отдела по ЧС:
Это в первую очередь не оставлять детей одних, не распивать спиртные напитки и отдыхать в тех местах, где разрешено. Так как здесь и оборудованы места, и находится станция ОСВОД – могут прийти в любую минуту на помощь.

«Не доплывал немного, начал захлебываться». Белорусские спасатели усилили контроль за прибрежной зоной-35

В выходные контроль прибрежных зонам усилят еще больше. Ведь количество отдыхающих увеличится в несколько раз. Но главное, чтобы не изменилась и без того печальная статистика жертв.

# Спасение # общество # Владимир Стельмашук # Инга Якуш # Наталья Меркулова # Виталий Кулинич # Фотофакт

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