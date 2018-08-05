«Не доплывал немного, начал захлебываться». Белорусские спасатели усилили контроль за прибрежной зоной

Новости Беларуси. В Беларуси установилась жаркая погода. В такие дни люди предпочитают отдыхать рядом с реками и озерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто-то в оборудованных местах под присмотром спасателей, а кто-то – на так называемых диких пляжах, где купание запрещено. Количество трагических случаев по-прежнему велико, поэтому контроль усилен. В рейд по опасным, но все еще популярным местам отправилась наша съемочная группа.

За обычный осмотр акватории в черте города десяток предупреждений, и это всего за полчаса. Но, если одни реагируют адекватно, мол, о запрете не знали, у других свой взгляд на происходящее. Купание здесь запрещено неслучайно: берег непредсказуемый даже для водолазов. Несколько шагов по дну – и сразу обрыв.

Спасатели:

Недавно проходили соревнования, квадрат стоит. Глубина 6,5 метров. Даже не думают, где находятся люди.

Петр Бутрим, СТВ:

Многих, так называемые, дикие пляжи привлекают тишиной и камерной обстановкой. Но именно вблизи таких мест чаще всего и фиксируют трагические случаи. Только за одни выходные в Брестской области погибли шестеро.

Еще во многих случаях спасатели успели помочь в самый последний момент.

Владимир Стельмашук, водолаз спасательной станции:

До конца залива не доплывал немного, начал захлебываться. Люди позвонили, рыбаки…Подняли на борт катера, заглотанный водой. Передали бригаде скорой помощи. Был в нетрезвом состоянии.



По статистике, семеро из десяти утонувших незадолго до трагедии принимали алкоголь. Выпивающие и искатели приключений на воде – по-прежнему в зоне риска.

Инга Якуш, председатель Брестской городской организации ОСВОД:

Эти случаи произошли в местах, где не было ни спасательных служб, ни пляжная территория. Люди даже не купаются и тонут, а много случаев есть падения просто в воду.

В такую жару на городском пляже негде яблоку упасть. Среди отдыхающих много детей. За ними следят спасатели, но и бдительность родителей лишним никогда не будет.

Наталья Меркулова, житель Бреста:

Он у нас плавает, но все равно, я не очень хорошо плаваю, поэтому все время приходится следить за ним.



И все же особое внимание к береговой линии, что подальше от глаз. Именно туда наведываются сотрудники МЧС и ОСВОДа в эту горячую пору.

Виталий Кулинич, начальник Брестского городского отдела по ЧС:

Это в первую очередь не оставлять детей одних, не распивать спиртные напитки и отдыхать в тех местах, где разрешено. Так как здесь и оборудованы места, и находится станция ОСВОД – могут прийти в любую минуту на помощь.