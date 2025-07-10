Прямой эфир

Субботин про «Славянский базар»: фестиваль коммерчески окупаемый

10 июля 2025 10:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

10 июля в 34-й раз на главной площадке «Славянского базара» – в Летнем амфитеатре – прозвучат позывные фестиваля, объявляя о торжественном открытии главного музыкального события лета. Освещать масштабное мероприятие будут представители СМИ из 9 государств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Субботин про «Славянский базар»: фестиваль коммерчески окупаемый-2

Этим утром в концертном зале «Витебск» торжественно открыли международный пресс-центр. В город на Двине прибыли свыше 500 журналистов, в том числе порядка сотни зарубежных. Полсотни заявок на аккредитацию поступило от блогеров. Всего же в этом году васильковый форум объединил гостей и участников из 44 стран. А «безвизовый» въезд, при наличии билета на концерты, открыт для туристов из более чем 70 государств. Каждый, кто приезжает в Витебск, обязательно увозит с собой не только отличное настроение, но и памятные сувениры. Это способствует и развитию малого бизнеса. Чтобы удовлетворить спрос огромного количества гостей, порядка полутысячи ремесленников и мастеров целый год заготавливают продукцию.

Субботин про «Славянский базар»: фестиваль коммерчески окупаемый-4

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Ремесленников – более пяти сотен, которые приезжают и именно на площадке «Базара» реализуют свой товар. А ведь это тоже и налоги, это тоже и дополнительные платежи за аренду, которые опять же вливаются в город и уже являются базой финансовой для подготовки к следующему «Славянскому базару». А если говорить реально про деньги, вот это все мероприятие, порядка под 8 миллионов наших белорусских рублей, он коммерчески окупаемый.

Субботин про «Славянский базар»: фестиваль коммерчески окупаемый-6

К летнему фестивалю город готовится основательно: все должно быть на высшем уровне – от музыкальной программы до бытовых моментов. Ведь от этого зависит как престиж страны, так и экономический эффект. В дни «Славянки» в 2-3 раза увеличивается поток посетителей в стационарных объектах общественного питания, что, в свою очередь, приводит к увеличению их выручки. Так, только за 2024 год на фестивальных площадках Витебска продано 6 тонн мороженого, выпито 20 тысяч литров кваса. На сто процентов загружены и гостиницы северной столицы.

Читайте также:

В Витебск прибыл звездный поезд с участниками фестиваля «Славянский базар»

Чем будут удивлять на открытии «Славянского базара в Витебске» – рассказала режиссер

В Минске проходят совместные репетиции Президентского оркестра и участников «Славянского базара»

# Александр Субботин # Славянский базар в Витебске

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске проходит финал смотра-конкурса военно-патриотических объединений
10 июля 2025 08:06

В Минске проходит финал смотра-конкурса военно-патриотических объединений

Анатолий Исаченко прокомментировал ситуацию в Могилёвской области после непогоды
10 июля 2025 08:00

Анатолий Исаченко прокомментировал ситуацию в Могилёвской области после непогоды

СК устанавливает обстоятельства гибели женщины в Могилеве во время непогоды
10 июля 2025 07:58

СК устанавливает обстоятельства гибели женщины в Могилеве во время непогоды