Субботин про «Славянский базар»: фестиваль коммерчески окупаемый
10 июля в 34-й раз на главной площадке «Славянского базара» – в Летнем амфитеатре – прозвучат позывные фестиваля, объявляя о торжественном открытии главного музыкального события лета. Освещать масштабное мероприятие будут представители СМИ из 9 государств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этим утром в концертном зале «Витебск» торжественно открыли международный пресс-центр. В город на Двине прибыли свыше 500 журналистов, в том числе порядка сотни зарубежных. Полсотни заявок на аккредитацию поступило от блогеров. Всего же в этом году васильковый форум объединил гостей и участников из 44 стран. А «безвизовый» въезд, при наличии билета на концерты, открыт для туристов из более чем 70 государств. Каждый, кто приезжает в Витебск, обязательно увозит с собой не только отличное настроение, но и памятные сувениры. Это способствует и развитию малого бизнеса. Чтобы удовлетворить спрос огромного количества гостей, порядка полутысячи ремесленников и мастеров целый год заготавливают продукцию.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Ремесленников – более пяти сотен, которые приезжают и именно на площадке «Базара» реализуют свой товар. А ведь это тоже и налоги, это тоже и дополнительные платежи за аренду, которые опять же вливаются в город и уже являются базой финансовой для подготовки к следующему «Славянскому базару». А если говорить реально про деньги, вот это все мероприятие, порядка под 8 миллионов наших белорусских рублей, он коммерчески окупаемый.
К летнему фестивалю город готовится основательно: все должно быть на высшем уровне – от музыкальной программы до бытовых моментов. Ведь от этого зависит как престиж страны, так и экономический эффект. В дни «Славянки» в 2-3 раза увеличивается поток посетителей в стационарных объектах общественного питания, что, в свою очередь, приводит к увеличению их выручки. Так, только за 2024 год на фестивальных площадках Витебска продано 6 тонн мороженого, выпито 20 тысяч литров кваса. На сто процентов загружены и гостиницы северной столицы.
Читайте также:
В Витебск прибыл звездный поезд с участниками фестиваля «Славянский базар»
Чем будут удивлять на открытии «Славянского базара в Витебске» – рассказала режиссер
В Минске проходят совместные репетиции Президентского оркестра и участников «Славянского базара»