Субботин про «Славянский базар»: фестиваль коммерчески окупаемый

10 июля в 34-й раз на главной площадке «Славянского базара» – в Летнем амфитеатре – прозвучат позывные фестиваля, объявляя о торжественном открытии главного музыкального события лета. Освещать масштабное мероприятие будут представители СМИ из 9 государств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этим утром в концертном зале «Витебск» торжественно открыли международный пресс-центр. В город на Двине прибыли свыше 500 журналистов, в том числе порядка сотни зарубежных. Полсотни заявок на аккредитацию поступило от блогеров. Всего же в этом году васильковый форум объединил гостей и участников из 44 стран. А «безвизовый» въезд, при наличии билета на концерты, открыт для туристов из более чем 70 государств. Каждый, кто приезжает в Витебск, обязательно увозит с собой не только отличное настроение, но и памятные сувениры. Это способствует и развитию малого бизнеса. Чтобы удовлетворить спрос огромного количества гостей, порядка полутысячи ремесленников и мастеров целый год заготавливают продукцию.