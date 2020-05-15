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В Вилейской больнице открыли два инфекционных отделения, также получены китайские экспресс-тесты на коронавирус

15 мая 2020 14:00
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Новости Беларуси. Стоп COVID. В Вилейской центральной районной больнице открылись два инфекционных отделения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Вилейской больнице открыли два инфекционных отделения, также получены китайские экспресс-тесты на коронавирус-1

Они расположены на втором и третьем этажах хирургии. В общей сложности предусмотрено 75 коек. Отделения оснащены с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований. Медработники прошли специальную подготовку.

Больница также получила китайские экспресс-тесты на выявление коронавируса.

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В Вилейской больнице открыли два инфекционных отделения, также получены китайские экспресс-тесты на коронавирус-4

Диана Маркова, заместитель главного врача Вилейской центральной районной больницы:
Тесты, в основном, стараемся использовать для пациентов, по которым надо решать вопрос о закрытии больничного листа, которые уже получили курс лечения. И определиться, можем ли мы закрыть больничный или еще нужно наблюдать человека в дальнейшем.

В Вилейской больнице открыли два инфекционных отделения, также получены китайские экспресс-тесты на коронавирус-7

Помимо жителей Вилейки, здесь будут проходить лечение пациенты из других районов области.

# Коронавирус # общество # Диана Маркова # Фотофакт

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