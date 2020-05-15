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Май на календаре. В Беларуси ожидаются заморозки до -3°C

15 мая 2020 13:05
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Новости Беларуси. 16 мая ночью ожидаются заморозки.   

По информации Белгидромета, ночью местами по северной, а днем по северной части Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ветер будет юго-западный. Его порывы в дневное время составят до 14 метров в секунду, а по северу ‌‌–‌ до 15-18 м/с.  

Ночью температура составит от +1°C до +7°C.

На большей части территории страны ожидаются заморозки до -3°C.   

Днем столбик термометра поднимется до +12..+18°C.   

Лето 2020 года станет самым жарким в истории (читать далее).     

# Погода в Беларуси # общество

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