Май на календаре. В Беларуси ожидаются заморозки до -3°C

Новости Беларуси. 16 мая ночью ожидаются заморозки.

По информации Белгидромета, ночью местами по северной, а днем по северной части Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ветер будет юго-западный. Его порывы в дневное время составят до 14 метров в секунду, а по северу ‌‌–‌ до 15-18 м/с.

Ночью температура составит от +1°C до +7°C.

На большей части территории страны ожидаются заморозки до -3°C.

Днем столбик термометра поднимется до +12..+18°C.