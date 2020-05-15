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«Первые учения проводились задолго до выявления нулевого пациента». Насколько были готовы минские медучреждения к COVID-больным

15 мая 2020 13:04
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Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».

Игорь Позняк, ведущий СТВ:
4,5 тысячи коек или даже больше выделено под больных коронавирусом на данный момент в городе.

Дмитрий Чередниченко, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Именно так. Да, такое количество коек у нас выделено. Из тех 12 тысяч, которые имеются.

Игорь Позняк:
То есть фактически – треть, даже больше!

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Дмитрий Чередниченко:
Да. Но дело всё в том, что когда мы только начинали работать, и я помню первые учения, которые проводились ещё задолго до выявления нулевого пациента.

Игорь Позняк:
Опять-таки, к вопросу о нашей готовности!

«Первые учения проводились задолго до выявления нулевого пациента». Насколько были готовы минские медучреждения к COVID-больным-1

Дмитрий Чередниченко:
Да. Так уж сложилось, что в том числе такое масштабное учение мы провели как раз на базе 6-ой городской клинической больницы. Но до этого ещё работа велась – в каждой поликлинике, в каждом стационаре были свои мини-учения. Людей нужно было не то что научить, а хотя бы просто освежить навыки ношения тех же СИЗов – средств индивидуальной защиты и так далее. То есть это огромная большая работа.

Игорь Позняк:
По поводу перепрофилирования: куда сейчас направляются потоки больных людей в городе? В какие больницы? Практически все городские клиники задействованы?

Дмитрий Чередниченко:
Да, большинство клиник из имеющихся у нас задействованы. Остаются у нас работающие на той помощи высокоспециализированной, о которой говорила Елена Леонидовна – в первую очередь, это РНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, бывшая 9-я городская клиническая больница и больница скорой медицинской помощи. Хотя отдельный корпус мы уже задействовали под ковидные пневмонии.

# Коронавирус # общество # Дмитрий Чередниченко # Игорь Позняк

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