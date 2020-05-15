«Первые учения проводились задолго до выявления нулевого пациента». Насколько были готовы минские медучреждения к COVID-больным

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».

Игорь Позняк, ведущий СТВ:

4,5 тысячи коек или даже больше выделено под больных коронавирусом на данный момент в городе.

Дмитрий Чередниченко, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Именно так. Да, такое количество коек у нас выделено. Из тех 12 тысяч, которые имеются.

Игорь Позняк:

То есть фактически – треть, даже больше!

Богдан о работе больниц Минска во время коронавируса: «Не ущемить оказание специализированной экстренной помощи. Можем сказать, что это удалось»

Дмитрий Чередниченко:

Да. Но дело всё в том, что когда мы только начинали работать, и я помню первые учения, которые проводились ещё задолго до выявления нулевого пациента.

Игорь Позняк:

Опять-таки, к вопросу о нашей готовности!