Ирина Глинская: каждый день из количества новых случаев примерно 60% – контакты первого уровня
Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».
Игорь Позняк, СТВ:
Скажите мне, пожалуйста, Ирина Николаевна, как мы выглядим на фоне России, Украины, европейских стран? Там есть такая же система, как та, которой Вы руководите в стране?
Ирина Глинская, заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Нет, такой системы в других странах, все-таки, нет. Какие-то страны – опять же, после этой ситуации – возвращаются к вопросу о том, что такую структуру, как есть в нашей стране, нужно возрождать, но это не происходит очень быстро. Специалисты были потеряны в тех странах (хотя я это, наверное, больше об Украине говорю).
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Игорь Позняк:
То есть нынешняя ситуация показала, что эта система важна, нужна и очень полезна в этой ситуации?
Ирина Глинская:
Она доказанная, ее эффективность. Потому что если мы будем говорить, например, в целом, о заболеваемости, то каждый день из того нового количества случаев (у нас очень много сейчас публикуется графиков по этому поводу), которые ежедневно, примерно 60% – это контакты первого уровня. Т
о есть это те люди, которые не обратились в поликлинику. Мы их вывели активно, мы их изолировали дома – то есть они уже не являются источниками. Если бы этого служба не делала, количество случаев было бы меньше. Но мы бы видели самые тяжелые случаи, и эти 60% активно распространялись бы.
Игорь Позняк:
Это то, с чем столкнулись Италия, Испания?
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Ирина Глинская:
Примерно та же картина, но там немножечко была иная еще ситуация в самом начале. Мы были насторожены, и насторожены буквально на выявление каждого случая с самого начала, с февраля, с конца января. А там были, по мнению ряда экспертов, первые случаи, причем многочисленные завозы, были упущены.