Ирина Глинская: каждый день из количества новых случаев примерно 60% – контакты первого уровня

Игорь Позняк, СТВ: Скажите мне, пожалуйста, Ирина Николаевна, как мы выглядим на фоне России, Украины, европейских стран? Там есть такая же система, как та, которой Вы руководите в стране?

Ирина Глинская, заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Нет, такой системы в других странах, все-таки, нет. Какие-то страны – опять же, после этой ситуации – возвращаются к вопросу о том, что такую структуру, как есть в нашей стране, нужно возрождать, но это не происходит очень быстро. Специалисты были потеряны в тех странах (хотя я это, наверное, больше об Украине говорю).

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Игорь Позняк:

То есть нынешняя ситуация показала, что эта система важна, нужна и очень полезна в этой ситуации?