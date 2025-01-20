О первом голосовании, международной работе и нашем медиапространстве – Александр Шпаковский в «Рецепте настоящего белоруса»
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».
Гость выпуска – депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский.
Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Александр Александрович, приветствую. Рад видеть вас.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Что будем готовить?
Александр Шпаковский:
Традиционное, мужское. Рулька с квашеной капустой.
Александр Шпаковский:
Вы родом из Минска.
Александр Шпаковский:
Все мы минчане, но корни наши там, на вёсцы.
Александр Осенко:
Помните свое первое голосование?
Александр Шпаковский:
Это вошло в историю как элегантная победа.
Александр Осенко:
А как вы относитесь к военно-патриотическим клубам?
Александр Шпаковский:
Мы же не говорим, что они все военными станут. У них все равно останется заряд любви, преданности к Отечеству.
Александр Осенко:
Что за сувениры?
Александр Шпаковский:
Мы очень активны на рынках стран дальней дуги. Я хотел бы вам презентовать мьянманский кофе.
Александр Осенко:
Мы обязательно нашей командой попробуем.
Как вы оцените развитие нашего медиапространства?
Александр Шпаковский:
Это остро, это злободневно, это не забывается.
Александр Осенко:
Вы на раздаче.
Александр Шпаковский:
Давайте, подходите.