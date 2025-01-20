О первом голосовании, международной работе и нашем медиапространстве – Александр Шпаковский в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Что будем готовить?

Александр Шпаковский:

Вы родом из Минска.

Александр Шпаковский:

Все мы минчане, но корни наши там, на вёсцы.

Александр Осенко:

Помните свое первое голосование?

Александр Шпаковский:

Это вошло в историю как элегантная победа.

Александр Осенко:

А как вы относитесь к военно-патриотическим клубам?

Александр Шпаковский:

Мы же не говорим, что они все военными станут. У них все равно останется заряд любви, преданности к Отечеству.