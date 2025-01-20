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О первом голосовании, международной работе и нашем медиапространстве – Александр Шпаковский в «Рецепте настоящего белоруса»

20 января 2025 18:44
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».

Гость выпуска – депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский.

О первом голосовании, международной работе и нашем медиапространстве – Александр Шпаковский в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Александр Александрович, приветствую. Рад видеть вас.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Что будем готовить?

Александр Шпаковский:
Традиционное, мужское. Рулька с квашеной капустой.

О первом голосовании, международной работе и нашем медиапространстве – Александр Шпаковский в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Шпаковский:
Вы родом из Минска.

Александр Шпаковский:
Все мы минчане, но корни наши там, на вёсцы. 

Александр Осенко:
Помните свое первое голосование? 

Александр Шпаковский:
Это вошло в историю как элегантная победа. 

Александр Осенко:
А как вы относитесь к военно-патриотическим клубам? 

Александр Шпаковский:
Мы же не говорим, что они все военными станут. У них все равно останется заряд любви, преданности к Отечеству. 

О первом голосовании, международной работе и нашем медиапространстве – Александр Шпаковский в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
Что за сувениры? 

Александр Шпаковский:
Мы очень активны на рынках стран дальней дуги. Я хотел бы вам презентовать мьянманский кофе. 

Александр Осенко:
Мы обязательно нашей командой попробуем. 

Как вы оцените развитие нашего медиапространства? 

Александр Шпаковский:
Это остро, это злободневно, это не забывается. 

О первом голосовании, международной работе и нашем медиапространстве – Александр Шпаковский в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
Вы на раздаче. 

Александр Шпаковский:
Давайте, подходите.

# Александр Шпаковский # Александр Осенко # Государственная политика

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