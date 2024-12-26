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Патриотический автопробег «Единая Минщина – сердце Беларуси» охватил 12 районов Минской области

26 декабря 2024 14:09
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Когда взрослые становятся настоящими волшебниками. Благотворительный автопробег «Единая Минщина – сердце Беларуси» четвертый год подряд согревает сердца юных жителей центрального региона, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Всего за два дня более 20 организаций посетили 12 районов области. Праздничное настроение они привезли 140 ребятам. Это дети с непростой судьбой.

Тему продолжит Екатерина Ковальчук.

Патриотический автопробег «Единая Минщина – сердце Беларуси» охватил 12 районов Минской области-2

Супруги Яскевичи воспитывают двоих детей. Старший Матвей учится в 9 классе. А младшему Егору – 12 лет. У мальчика серьезное заболевание – спастический тетрапарез: двигательные нарушения верхних и нижних конечностей. Но, несмотря на это, они вместе преодолевают все трудности. И маленькими шажками движутся к своей мечте.

Патриотический автопробег «Единая Минщина – сердце Беларуси» охватил 12 районов Минской области-4

Наталья Яскевич:
У нас, конечно, одно желание – вывести нашего ребенка до социума, чтобы, конечно, он смог в будущем, вот после нас он смог за собой ухаживать, чтобы он жил самостоятельно.

Патриотический автопробег «Единая Минщина – сердце Беларуси» охватил 12 районов Минской области-6

Егор посещает центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Образовательные программы, занятия физкультурой и общение со сверстниками дают свои результаты. А еще забота и тепло близких.

Патриотический автопробег «Единая Минщина – сердце Беларуси» охватил 12 районов Минской области-8

Галина Рудюк, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Смолевичского района:
С трех лет обучается в нашем центре Яскевич Егор, и на момент поступления ребенок не ходил. После перенесенных операций и в силу таких особенных занятий, как иппотерапия, впервые сделал первые шаги.

Подробности в видео.

# Благотворительность # Благотворительная акция # Екатерина Ковальчук

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