Патриотический автопробег «Единая Минщина – сердце Беларуси» охватил 12 районов Минской области

Когда взрослые становятся настоящими волшебниками. Благотворительный автопробег «Единая Минщина – сердце Беларуси» четвертый год подряд согревает сердца юных жителей центрального региона, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Всего за два дня более 20 организаций посетили 12 районов области. Праздничное настроение они привезли 140 ребятам. Это дети с непростой судьбой. Тему продолжит Екатерина Ковальчук.

Супруги Яскевичи воспитывают двоих детей. Старший Матвей учится в 9 классе. А младшему Егору – 12 лет. У мальчика серьезное заболевание – спастический тетрапарез: двигательные нарушения верхних и нижних конечностей. Но, несмотря на это, они вместе преодолевают все трудности. И маленькими шажками движутся к своей мечте.

Наталья Яскевич:

У нас, конечно, одно желание – вывести нашего ребенка до социума, чтобы, конечно, он смог в будущем, вот после нас он смог за собой ухаживать, чтобы он жил самостоятельно.

Егор посещает центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Образовательные программы, занятия физкультурой и общение со сверстниками дают свои результаты. А еще забота и тепло близких.