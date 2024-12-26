В Борисовском районе планируют реализовать около 5 тыс. новогодних деревьев

Важный атрибут новогодних праздников. В Минской области работает более 200 елочных базаров. На ярмарках, организованных лесхозами, купить новогоднее дерево можно заранее и по вполне доступным ценам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисовском районе планируют реализовать около 5 тысяч новогодних деревьев. Здесь работает 11 торговых точек. Больше всего – в райцентре. Они расположены в наиболее оживленных местах: на центральной площади и возле торговых объектов.

Ассортимент предлагают широкий: ель, сосну, деревья в кадках, венки и другие новогодние украшения. Стоимость елок составит от 15 до 30 рублей, в горшках – от 40 до 60. Покупатели в основном приобретают классическую ель, но есть и те, кто предпочитает сосну. Ежедневно привозят свежие новогодние деревья.