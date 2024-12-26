В Борисовском районе планируют реализовать около 5 тыс. новогодних деревьев

Важный атрибут новогодних праздников. В Минской области работает более 200 елочных базаров. На ярмарках, организованных лесхозами, купить новогоднее дерево можно заранее и по вполне доступным ценам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Важный атрибут новогодних праздников. В Минской области работает более 200 елочных базаров. На ярмарках, организованных лесхозами, купить новогоднее дерево можно заранее и по вполне доступным ценам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Борисовском районе планируют реализовать около 5 тысяч новогодних деревьев. Здесь работает 11 торговых точек. Больше всего – в райцентре. Они расположены в наиболее оживленных местах: на центральной площади и возле торговых объектов.
Ассортимент предлагают широкий: ель, сосну, деревья в кадках, венки и другие новогодние украшения. Стоимость елок составит от 15 до 30 рублей, в горшках – от 40 до 60. Покупатели в основном приобретают классическую ель, но есть и те, кто предпочитает сосну. Ежедневно привозят свежие новогодние деревья.
Мы планировали купить именно в ведерке елочку-красавицу. Вот и пришли выбирать. Думаю, что каждый сможет прийти сюда и выбрать для себя красавицу от метра и выше.
Иван Волосач, инженер по охране и защите леса Борисовского опытного лесхоза:
За незаконную рубку новогодних деревьев предусмотрена административная ответственность по статье 16.17 Кодекса об административных правонарушениях. И в зависимости от категории леса влечет наложение штрафа. Если в природоохранных, защитных, рекреационно-оздоровительных лесах, то идет штраф на физическое лицо до 30 базовых величин. За те же самые деяния в эксплуатационных лесах до 20 базовых величин.
Работать елочные базары будут вплоть до 31-го числа. Чтобы каждый успел выбрать понравившееся новогоднее дерево.