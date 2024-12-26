Прямой эфир

Лыжероллерную трассу со стрельбищем строят в Борисове

26 декабря 2024 14:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дополнительные возможности для любительского и профессионального спорта в регионах. Лыжероллерную трассу строят в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лыжероллерную трассу со стрельбищем строят в Борисове-2

Ее протяженность 1,5 километра. Она расположена в лесном массиве возле «Борисов-Арены». Здесь можно будет заниматься лыжными гонками и биатлоном. А в теплое время кататься на роликах и велосипедах. 

Трассу строят с учетом всех современных требований. Она предназначена не только для любителей активного отдыха, но и для тренировок профессиональных спортсменов. Возведение объекта идет с опережением.

Лыжероллерную трассу со стрельбищем строят в Борисове-4

Николай Карпович, председатель Борисовского райисполкома:
Эта идея родилась неспроста, с нашим губернатором совместно. Мы предложили, он ее поддержал, поэтому такое решение принято было. И вот оно воплощается в жизнь. На сегодня мы уже положили нижний слой асфальта, завершение работы по откосам, освещение. Здесь у нас будет стрельбище на 48 мест, поэтому можно будет после ввода в эксплуатацию здесь проводить соревнования минимум областного уровня.

Лыжероллерную трассу со стрельбищем строят в Борисове-6

Полностью объект введут в эксплуатацию весной 2025 года. Новая лыжероллерная трасса станет хорошей базой для профессиональной подготовки юных биатлонистов и лыжников. Что позволит в том числе пополнить резерв национальных сборных команд. 

Лыжероллерную трассу со стрельбищем строят в Борисове-8

Яна Лукашевич, воспитанница детско-юношеской спортивной школы № 1:
Много раз смотрела по телевизору, как люди катаются на соревнованиях. И мне это как-то понравилось, я тоже решила заниматься. Скоро построят лыжероллерную трассу. Мы ждем ее открытия и хотим поскорее тренироваться на свежем воздухе. 

Лыжероллерную трассу со стрельбищем строят в Борисове-10

Владислав Бабицкий, начальник отдела спорта и туризма Борисовского райисполкома:
Наличие инфраструктуры, такой как лыжероллерная трасса, позволит нашим детям круглый год заниматься спортом, любимым делом. Строительство этого объекта позволит и биатлонистам, и лыжникам комфортно себя чувствовать, подготавливаться и достойно представлять наш Борисовский регион на областных соревнованиях и республиканских.

Биатлону и лыжным гонкам обучают в Борисовской детско-юношеской спортивной школе. Этими видами спорта занимаются около 150 ребят.

# Спорт Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Борисовском районе планируют реализовать около 5 тыс. новогодних деревьев
26 декабря 2024 14:09

В Борисовском районе планируют реализовать около 5 тыс. новогодних деревьев

Патриотический автопробег «Единая Минщина – сердце Беларуси» охватил 12 районов Минской области
26 декабря 2024 14:09

Патриотический автопробег «Единая Минщина – сердце Беларуси» охватил 12 районов Минской области

Кочанова встретилась с ветеранами педагогического состава Полоцкого района
26 декабря 2024 14:00

Кочанова встретилась с ветеранами педагогического состава Полоцкого района