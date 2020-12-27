Журналист СТВ: я была ещё в 9 классе, но упорством добилась того, чтобы мне показали телевизионную кухню
Новости Беларуси. Наш телеканал продолжает цикл сюжетов в преддверии своего 20-летия. О героях следующего сюжета говорят: «Молодо-зелено». Впрочем, это не совсем тот случай. Речь о тех, кто совсем недавно влились в команду, но на глазах становятся опытными профессионалами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Кристина Федорович, корреспондент СТВ:
Началось все с того, что еще в школе (класс 5-6-й) я завела свой YouTube-канал. И я на балконе сидела и из подручных средств (штативом были книги) снимала, записывала новости, подавала их, как я вижу. Все это выпускала, мне все это очень нравилось. Потом я поняла, что хочу посмотреть, что такое телевизор, но с другой стороны. И так вышло, что я была еще только в 9-м классе, но своей настойчивостью и упорством добилась того, чтобы мне показали телевизионную кухню СТВ.
Первые выезды, когда я ездила с теперь уже моими коллегами просто посмотреть, как это происходит, помню, у меня действительно тряслись руки. Я очень переживала, я заранее вечером изучала вообще все о персонаже, которого мы будем записывать, о месте, куда мы едем. Даже помню, что я не спала первые ночи, потому что очень волновалась.
Кристина Федорович:
Мне кажется, что это вообще какой-то отдельный мир или даже отдельная вселенная. Попав сюда, будет очень сложно уйти, правда. Потому что без этого уже тяжело жить. Даже когда, допустим, я в отпуске, у меня часто возникают такие мысли: вот два дня я отдохну, а на третий я понимаю, что чего-то мне уже не хватает. Каждый день какое-то новое событие, новые люди. Мне кажется, что в мире нет ни одной профессии, которая может предоставить тебе спектр таких разнообразных эмоций.
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