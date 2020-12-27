Журналист СТВ: я была ещё в 9 классе, но упорством добилась того, чтобы мне показали телевизионную кухню

Новости Беларуси. Наш телеканал продолжает цикл сюжетов в преддверии своего 20-летия. О героях следующего сюжета говорят: «Молодо-зелено». Впрочем, это не совсем тот случай. Речь о тех, кто совсем недавно влились в команду, но на глазах становятся опытными профессионалами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кристина Федорович, корреспондент СТВ:

Началось все с того, что еще в школе (класс 5-6-й) я завела свой YouTube-канал. И я на балконе сидела и из подручных средств (штативом были книги) снимала, записывала новости, подавала их, как я вижу. Все это выпускала, мне все это очень нравилось. Потом я поняла, что хочу посмотреть, что такое телевизор, но с другой стороны. И так вышло, что я была еще только в 9-м классе, но своей настойчивостью и упорством добилась того, чтобы мне показали телевизионную кухню СТВ.