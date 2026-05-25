В «Великом камне» достраивают мегасклад на 140 тыс. кв. м: что известно

И об электронной торговле. Сегодня это не просто удобные покупки в один клик, а мощный драйвер мировой экономики и ключевое поле битвы за потребителя и продвижение национальных брендов. Продажи белорусских товаров на интернет-платформах за год взлетели почти в пять раз, и новые шаги по укреплению наших цифровых позиций сегодня обсуждали в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главной точкой роста станет новый логистический мегахаб в «Великом камне». Объект площадью более 140 тысяч квадратных метров откроет прямую дорогу отечественной продукции на рынки стран Содружества. Причем инвесторы готовы бесплатно обучать наш малый бизнес цифровой торговле. Все детали масштабного проекта – в сюжете нашего корреспондента.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Площадь нового складского комплекса больше 140 тысяч квадратных метров, что соразмерно почти 20 футбольным полям. Такой масштаб позволит не только оптимизировать складирование, но и улучшить условия для обработки грузов, что важно для эффективной работы маркетплейса. Возведение логистического хаба для ведущего маркетплейса Беларуси выходит на финальную стадию. Читайте здесь.

Здесь под одной крышей наладят непрерывный цикл: от приема и хранения товаров до их высокоскоростной сортировки. Такой формат позволит доставлять заказы в разы быстрее. Внутреннее пространство спроектировано так, чтобы с умом использовать каждый кубометр. Вместимость зон хранения превысит 50 миллионов наименований продукции. А тотальная автоматизация линий даст возможность отгружать до полутора миллионов посылок в сутки.

Александр Лебедянцев, первый заместитель главы администрации индустриального парка «Великий камень»:

Этот проект у нас якорный, с очень большим объемом инвестиций, больше 100 миллионов долларов. Они где-то даже перевыполнили свой план. Заявлено было на уровне 87 миллионов. На сегодняшний момент это 101 миллион долларов инвестиций. Параллельно онлайн-платформа запускает специальную программу поддержки белорусского бизнеса. Проект нацелен на продвижение локальных брендов и поможет отечественным производителям быстро расширить свое присутствие на рынке. Участники новой программы получат доступ к консалтинговой и образовательной поддержке, аналитике продаж и рекомендациям по масштабированию бизнеса. Актуальные вопросы развития компании сегодня обсуждали в правительстве. В центре внимания – график работ и конкретные шаги по завершению строительства логистического хаба.