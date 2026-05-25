Не все европейские депутаты могут найти на карте Беларусь, но все голосуют за антибелорусские санкции – политолог

Андрей Мамыкин, депутат Европейского парламента от Латвии (2014-2019), политолог:

Понимаете, если бы Александр Григорьевич Лукашенко поехал бы в родную деревню в отпуск, сел бы на лавочку и начал перочинным ножиком очинять рогатку, поверьте, нашелся бы не только журналист в газете, но и определенная когорта европейских политиков, которые бы точно сказали, сейчас Лукашенко готовится к войне, это знак, он на нас нападет.

Звонок Макрона интересен тем, что Макрон – хромая утка, ему больше не надо избираться, поэтому рядом точно телекамера не стоит, это Александр Григорьевич знал, и он мог быть достаточно откровенным. Насколько Макрон услышал или попытался услышать слова белорусского лидера, это мы действительно не знаем, потому что никаких официальных заявлений не было. Но то, что Макрон предпринимает такие шаги, это очевидно. Он с проукраинской позицией. Он хочет быть таким миротворцем, у него не получается. Он понимает, что время уходит, что глобалистские элиты сменят его на какого-то другого лидера во Франции. И он не стал общеевропейским политическим лидером, у него не получилось в силу разных причин, а амбиции по-прежнему у этого человека остались.

Что касается ума среди европейских политиков, 12 лет тому назад, это еще до событий 2020 года в Беларуси, это до начала СВО, я имел честь быть в руководстве постоянной делегации Европейского парламента по сотрудничеству с Республикой Беларусь. Пытались мы с группой здравомыслящих товарищей что-то сделать, чтобы как-то из того тупика выйти. У меня было любимое развлечение. Я своих западноевропейских коллег, депутатов, умных, академиков, профессоров просил найти на карте Республику Беларусь и показать. Удавалось не всем. Хотя, казалось бы, умные люди, но как зайчики все голосовали за антибелорусские санкции в резолюциях. Но удавалось на карте найти не всем. Это примерная компетенция вот этого вот всего политического паноптикума, который и в Европарламенте, и в Еврокомиссии.