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В Минске проходит летний музыкально-туристический сезон – узнали, что в программе

25 мая 2026 14:21
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Ярко и масштабно. Песни, танцы, театр, а также кино под открытым небом. Дан старт музыкально-туристическому сезону в белорусской столице. Основные мероприятия разворачиваются в привычном для жителей Минска месте – в Верхнем городе. Эпицентр праздника – площадь Свободы. 

Здесь проходит масштабный фестиваль мастеров народного творчества со всей Беларуси. От соломоплетения и вытинанки до ювелирной резьбы по дереву. 

В Минске проходит летний музыкально-туристический сезон – узнали, что в программе-2

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Минского городского исполнительного комитета:
Будет концертная программа мастеров народного творчества, артистов профессиональных, любительских. Все желающие смогут бесплатно посетить в концертном зале «Верхний город» концерт органной музыки. Это будет каждую субботу в 12:30. 

А уже в час дня от Минской ратуши стартуют бесплатные экскурсии. Сотрудники Музея истории города подготовили для жителей и гостей столицы увлекательные пешеходные маршруты по самому сердцу исторического центра. Основная часть прогулок охватывает Верхний город с посещением улицы Кирилла и Мефодия. А патриотический маршрут «Путь Победы» приведет прямо к монументу на одноименной площади. 

Подробности в видео

# Культура # Культура Беларуси

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