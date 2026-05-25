В Минске проходит летний музыкально-туристический сезон – узнали, что в программе

Ярко и масштабно. Песни, танцы, театр, а также кино под открытым небом. Дан старт музыкально-туристическому сезону в белорусской столице. Основные мероприятия разворачиваются в привычном для жителей Минска месте – в Верхнем городе. Эпицентр праздника – площадь Свободы.

Здесь проходит масштабный фестиваль мастеров народного творчества со всей Беларуси. От соломоплетения и вытинанки до ювелирной резьбы по дереву.