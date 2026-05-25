Макрон позвонил Лукашенко – о чем говорили? Мнение политолога

Никита Беленченко, политолог, директор Центра международных исследований ФМО БГУ:

Я не думаю, что это был совсем внезапный разговор, вы сказали – удивились, а кто-то напрягся, если простым языком, учитывая, что в принципе мало информации. Какой контекст был разговора и о чем они договорились, в большей степени дали французские СМИ, причем самое удивительное, что Елисейский дворец молчит, там новости нет. После этого разговора пошли другие посты у Макрона, но этого нет. Но надо понимать, что в любом случае как раз таки главный контекст – это белорусско-российские учения по ядерному сдерживанию и, конечно же, это российско-украинский конфликт и острая его военная фаза. Соответственно, все к этому и идет. Это все свидетельство как раз таки тех событий.

Также надо понимать, что не стоит обольщаться и говорить, что Макрон поговорил с Республикой Беларусь, соответственно, мы сейчас в лучшем отношении. Нет. Сейчас на уровне Европейского союза довольно сложная политическая настройка тех антибелорусских решений, которые снять, в принципе, будет довольно сложно. Это первое. А второе – Макрон наговорил многое, начиная с 2020 года. Все ходы его записаны. Макрон все-таки продвигает больше проукраинскую позицию, соответственно, он здесь выступает адвокатом Украины либо пытается надавить на Республику Беларусь, как раз таки в том контексте, что французские СМИ подали эту новость, как Макрон призвал Республику Беларусь отказаться от возможного участия в войне на Украине, как они назвали.