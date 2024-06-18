В Минске впервые появились электрические сети напряжением 20 киловольт

В столице впервые появились электрические сети напряжением 20 киловольт. Это связано с созданием инфраструктуры под строящийся многофункциональный жилой комплекс «Северный берег», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В районе ожидается значительный рост электрических нагрузок из-за высокой плотности застройки. Нововведение позволит снизить потери электроэнергии и увеличить пропускную способность распределительных электросетей. И вместе с тем обеспечить возможность использования электроэнергии, в том числе для отопления и горячего водоснабжения. Столичные энергетики уже включили под напряжение первые объекты.

Дмитрий Коханевич, заместитель главного инженера по перспективному развитию РУП «Минскэнерго»:

На сегодняшний день уже внедрены несколько подстанций, уже включена первая очередь, скажем так, запитаны дома. Пока источником для 20 киловольт является наша существующая подстанция 10 киловольт, поэтому построен переходной пункт. В последующем, в 2026-27 годах будет уже станция именно как источники построенные две подстанции. 110 тысяч вольт на 20 киловольт.