Объём промышленного производства Минска превысил 12,9 млрд рублей за январь-май 2024 года

В 2024 году перед столичными промышленными предприятиями стоит задача нарастить объемы производства и продаж. Особый акцент на качество выпускаемой продукции. Так, объем промпроизводства Минска превысил 12,9 млрд рублей за 5 месяцев текущего года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В сопоставимых ценах это 108 % к уровню аналогичного периода 2023 года. По видам экономической деятельности лидирует обрабатывающая промышленность. В «ассортимент» минских предприятий также входят грузовые автомобили, тракторы, автобусы, велосипеды, бытовая техника, косметика и фармацевтические препараты. Стоит отметить основной показатель, характеризующий работу экономики города – валовой региональный продукт Минска. Доля столицы в формировании ВВП среди регионов Беларуси наибольшая. Она составляет треть всего объема. За январь-апрель 2024 года данный показатель в столице вырос на 4,5 %.