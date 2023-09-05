Лукашенко об отношениях с Узбекистаном: я бы очень хотел, чтобы мы перешли к региональному сотрудничеству

Две страны – давние и надежные партнеры, дипотношениям в 2023 году уже 30 лет. Содействует плодотворному сотрудничеству еще и личная дружба двух президентов – Александра Лукашенко и Шавката Мирзиеева. Во время разговора глава Беларуси поблагодарил узбекского лидера за оказываемую весомую поддержку и попросил передать эти слова своему коллеге. Что касается визита Танзилы Нарбаевой в Минск, то он приурочен к первому узбекско-белорусскому женскому форуму. Сегодня в его программе шесть секционных заседаний.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается нашего сотрудничества, мы очень тесно сотрудничаем в международных организациях, особенно региональных – ЕврАзЭС. Спасибо за ШОС. Вы всегда нас поддерживали и поддерживаете. В Организации Объединенных Наций. Ваше одно слово по линии МИД, скажите – мы вас просим, вы нас, подсказываете нам. Мы вас всегда будем поддерживать. Потому что ваш курс и курс Беларуси – на миролюбие, на дружественное отношение с соседями и другими странами.

Мы встречаемся в рамках женского форума, и я бы очень хотел, чтобы, как с Российской Федерацией опыт уже есть, мы перешли к региональному сотрудничеству, основой которого является экономика. Для нас это важно, для Узбекистана – еще важнее с точки зрения технологий. Начиная уже не с простой торговли, а с кооперации предприятий, переноса наших технологий в Узбекистан – для вас это было бы очень интересно. Мы готовы в этом направлении абсолютно открыто работать. Опыт есть определенный, технологии есть, и мы готовы обмениваться этими технологиями. Очень бы хотел теснее сотрудничать с Узбекистаном, потому что у вас есть много товаров, которые нас интересуют и которые нам полезны. Еще раз благодарю за то, что вы приехали со своими коллегами, спасибо большое. Не забудьте передать моему другу (мы очень откровенны с ним) самые теплые, самые добрые пожелания.