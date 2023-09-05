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Граждане Беларуси смогут продавать машины и другое имущество только лично

05 сентября 2023 13:37
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Отныне осуществить нотариальное удостоверение и государственную регистрацию операций по отчуждению имущества возможно будет только по собственному обращению владельца или на основе оформленной в Беларуси доверенности. Это следует из Указа Президента № 278.

Изменения коснутся заключения договоров об отказе от права на недвижимое имущество и его залоге, отчуждения транспортных средств и иных сделок по отчуждению имущества. Ранее урегулировать вопросы можно было удаленно, выдав генеральную доверенность, даже за границей. Указ вступает в силу после его официального опубликования. Заявки, поданные до этого момента, будут рассматриваться в ранее установленном порядке.

# общество # общество

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