Граждане Беларуси смогут продавать машины и другое имущество только лично

Отныне осуществить нотариальное удостоверение и государственную регистрацию операций по отчуждению имущества возможно будет только по собственному обращению владельца или на основе оформленной в Беларуси доверенности. Это следует из Указа Президента № 278.

Изменения коснутся заключения договоров об отказе от права на недвижимое имущество и его залоге, отчуждения транспортных средств и иных сделок по отчуждению имущества. Ранее урегулировать вопросы можно было удаленно, выдав генеральную доверенность, даже за границей. Указ вступает в силу после его официального опубликования. Заявки, поданные до этого момента, будут рассматриваться в ранее установленном порядке.