Урожайность подсолнечника в Гродненской области перегнала Россию и Украину

Новости Беларуси. Традиционно южное растение укореняется на западе нашей страны. На полях Гродненской области идет уборка подсолнухов и заготовка их семян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если в соседних Украине и России в 2021 году получают не более 25 центнеров с гектара, то в Гродненском районе урожайность 40. Достичь такого результата удалось благодаря подбору сортов и соблюдению технологии, разработанной специально для наших широт. Ученый из Гродненского аграрного университета защитил диссертацию по этой культуре и уверен: за подсолнечником будущее. На эксперимент решились несколько хозяйств и не прогадали. Уже сегодня каждый вложенный рубль дает полтора рубля прибыли.

Виктор Гончарук, доцент Гродненского государственного аграрного университета:

Производственные затраты на возделывание подсолнечника на 1 гектар составляют примерно около полутора тысяч рублей. Поэтому 1 330 умножаем на 3, получаем около 4 000 рублей. Минус затраты. Вот и получаем около 2,5 тысячи рублей чистой прибыли с одного гектара. Поэтому, думаю, что касается этого года, подсолнечнику просто-напросто даже конкурентов не будет.