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«Я должен заботиться о военнослужащих своих». Вот что рассказал офицер, который спас солдата, уронившего гранату

14 октября 2021 08:22
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Новости Беларуси. Состояние офицера, спасшего солдата-срочника, уронившего гранату в окоп, удовлетворительное. Старший лейтенант Алексей Харламов сейчас находится в госпитале, и его жизни ничто не угрожает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В среду, 13 октября, на тренировке по огневой подготовке в 11-й отдельной механизированной бригаде солдат-срочник, выполняя упражнение по метанию ручной гранаты, уронил ее в окоп. За считанные секунды от опасности, рискуя собственной жизнью, его оттащил Алексей Харламов, который и руководил занятиями.  

«Я должен заботиться о военнослужащих своих». Вот что рассказал офицер, который спас солдата, уронившего гранату-1

Алексей Харламов, заместитель командира мотострелковой роты:
Военнослужащий начал бежать в безопасную зону. Я, соответственно, увидел гранату, решил ее отбросить в окоп, она не докатилась туда, не упала. Вижу, что уже времени мало, то есть нужно действовать быстро и эффективно. Я побежал за военнослужащим, его прикрыл и получил маленькие ранения. Поступок скорее всего, обязанность моя, во-первых. То есть у меня четко прописано, что я должен заботиться о военнослужащих своих, их жизнь и здоровье находятся под моей ответственностью.  

# Оружие и боеприпасы # общество # Алексей Харламов # Фотофакт

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