«Я должен заботиться о военнослужащих своих». Вот что рассказал офицер, который спас солдата, уронившего гранату

Новости Беларуси. Состояние офицера, спасшего солдата-срочника, уронившего гранату в окоп, удовлетворительное. Старший лейтенант Алексей Харламов сейчас находится в госпитале, и его жизни ничто не угрожает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В среду, 13 октября, на тренировке по огневой подготовке в 11-й отдельной механизированной бригаде солдат-срочник, выполняя упражнение по метанию ручной гранаты, уронил ее в окоп. За считанные секунды от опасности, рискуя собственной жизнью, его оттащил Алексей Харламов, который и руководил занятиями.