В Украине у белорусских дальнобойщиков отобрали фуры с грузом. Возбуждено уголовное дело за разбой

В Украине у белорусских водителей вооруженные люди в форме отобрали фуры с грузом на 200 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным следствия, это произошло при въезде на территорию таможенного поста «Доманово» Волынской области. К водителям пяти грузовиков подошли люди в форме без отличительных знаков якобы для проверки груза. После под угрозой применения оружия заставили водителей покинуть территорию Украины, оставив машины на месте. По прибытии на родину потерпевшие обратились за помощью к правоохранителям.