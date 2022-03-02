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В Украине у белорусских дальнобойщиков отобрали фуры с грузом. Возбуждено уголовное дело за разбой

02 марта 2022 10:19
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В Украине у белорусских водителей вооруженные люди в форме отобрали фуры с грузом на 200 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине у белорусских дальнобойщиков отобрали фуры с грузом. Возбуждено уголовное дело за разбой-1

По данным следствия, это произошло при въезде на территорию таможенного поста «Доманово» Волынской области. К водителям пяти грузовиков подошли люди в форме без отличительных знаков якобы для проверки груза. После под угрозой применения оружия заставили водителей покинуть территорию Украины, оставив машины на месте. По прибытии на родину потерпевшие обратились за помощью к правоохранителям.

В Украине у белорусских дальнобойщиков отобрали фуры с грузом. Возбуждено уголовное дело за разбой-4

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 207 (разбой с целью завладения имуществом в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Проводятся следственные действия.

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# Разбой # общество # Сергей Кабакович # Фотофакт

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