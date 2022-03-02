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Охрана госграницы Беларуси усилена на западном и южном направлениях

02 марта 2022 10:10
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Новости Беларуси. В соответствии с указаниями Президента, усилена охрана границы на западном и южном направлениях. Такую информацию сегодня, 2 марта, распространил Госпогранкомитет Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Охрана госграницы Беларуси усилена на западном и южном направлениях-1

На фоне сложившейся ситуации для предотвращения возможных провокаций и недопущения проникновения на территорию нашей страны диверсионно-разведывательных групп реализуется комплекс режимных мероприятий. В рамках дополнительного прикрытия границы с Украиной задействованы резервы пограничных групп и отрядов, подразделения Министерства обороны. Личный состав территориальных органов пограничной службы находится в пунктах постоянной дислокации.

Охрана госграницы Беларуси усилена на западном и южном направлениях-4

Белорусские пункты пропуска функционируют в обычном режиме. Дополнительные ограничения в пропуске лиц и транспорта не вводились.

# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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