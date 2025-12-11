Politico: в США обсуждают альтернативу G7 с участием РФ, КНР и Индии – Core 5

В настоящее время в Вашингтоне обсуждается возможность создания нового альянса Core 5, в состав которого войдут США, Россия, Китай, Индия и Япония. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Проект рассматривается как альтернатива G7 и даже фигурирует в неопубликованной версии стратегии нацбезопасности США, предлагая регулярное проведение саммитов и работу по ближневосточной повестке.

Белый дом же опроверг наличие подобных бумаг, заявив, что закрытой версии стратегии не существует.

В существующей официальной Стратегии нацбезопасности страны основной упор делается на разрешение конфликта в Украине и восстановление стабильности в отношениях с РФ.

Ранее лидер США Дональд Трамп назвал ошибкой исключение РФ из G7, а глава российского государства Владимир Путин отметил, Россия не рассматривает возможность возвращения в этот формат.

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