Лукашенко: II Игры стран СНГ нужно провести на самом высоком уровне

Мы должны в очередной раз показать, что Беларусь – открытая страна. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 22 июня, во время совещания с руководством Совета Министров, информирует пресс-служба белорусского лидера.

С учетом складывающейся обстановки, этот фестиваль спорта приобретает особое значение для белорусских спортсменов и круга друзей, которые подтвердили свое участие, сказал Лукашенко. Президент обозначил, что II Игры стран СНГ нужно не просто провести на самом высоком уровне, а сделать все, чтобы в очередной раз показать, что Беларусь – открытая и миролюбивая страна, где созданы комфортные и безопасные условия для людей.