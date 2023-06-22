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Лукашенко: II Игры стран СНГ нужно провести на самом высоком уровне

22 июня 2023 09:28
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Мы должны в очередной раз показать, что Беларусь – открытая страна. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 22 июня, во время совещания с руководством Совета Министров, информирует пресс-служба белорусского лидера. 

С учетом складывающейся обстановки, этот фестиваль спорта приобретает особое значение для белорусских спортсменов и круга друзей, которые подтвердили свое участие, сказал Лукашенко. Президент обозначил, что II Игры стран СНГ нужно не просто провести на самом высоком уровне, а сделать все, чтобы в очередной раз показать, что Беларусь – открытая и миролюбивая страна, где созданы комфортные и безопасные условия для людей.  

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

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