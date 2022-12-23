«Большой ассортимент новогодних деревьев». Какие цены на ёлочных базарах в Минске?

Новогодние праздники очень трудно представить без елки. Зеленую красавицу по низким ценам можно приобрести на елочном базаре, который официально стартовал 17 декабря в Минске.

Сергей Кожедуб, начальник отдела лесного хозяйства Минского лесхоза:

В Минском лесхозе достаточно большой ассортимент новогодних деревьев. Представлен такими породами, как сосна обыкновенная и ель европейская. А также имеются новогодние деревья в кадках. Это альтернатива срубленным новогодним красавицам. Цены в зависимости от высоты. На срубленную ель до метра, от метра до двух метров, и более двух метров до трех метров. От 19,20 до метра, 22,60 от метра до двух и 33,40 – это от более двух метров до трех. Все мы знаем, что срубленное дерево при правильном уходе будет радовать своим внешним видом и запахом не один день. Зеленых и колючих красавиц необходимо не только поливать, но и периодически опрыскивать, лучше использовать воду комнатной температуры. Также нужно проветривать помещение, в котором находится дерево, а горшок поворачивать вокруг оси, чтобы освещалось со всех сторон.

Анастасия Крилович:

Чаще всего приобретают елки от метра до двух. Чтобы продлить, надо поливать, в день где-то около литра воды и тогда она достоит где-то до Старого Нового года. Сергей Кожедуб:

Не держать новогоднее дерево, если оно в кадке более 2-3 недель, если она в отапливаемом помещении, потому что все-таки это дикорастущее растение, это не комнатное растение.

Кроме сосны и ели вы также можете купить дерево в кадке. Создадите себе новогоднее настроение и сделаете благое дело, высадив его в грунт весной. Живая красавица в горшке является замечательной альтернативой срезанным хвойникам, а чтобы дерево выжило до весны, нужно соблюдать некоторые правила. Например, после покупки не спешите его наряжать, пусть постоит несколько дней в прохладном месте без яркого освещения. Также не забывайте поливать и опрыскивать.

Сергей Кожедуб:

За незаконную заготовку новогодних деревьев, ели либо сосны, предусматривается административная ответственность в виде штрафа. На физическое лицо до 50 базовых величин, на юридическое лицо до 300 базовых величин, то есть стоимость штрафа достаточно существенна, если брать в сравнение со стоимостью заготовленных и уже привезенных на территорию Минска деревьев.