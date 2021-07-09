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«В том числе открытый турнир по пляжному волейболу». Рассказываем о спортивной программе «Славянского базара»

09 июля 2021 12:12
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Новости Беларуси. Витебск готовится к «Славянскому базару». Программа XXX Международного фестиваля искусств включает порядка 160 мероприятий. Большинство проектов пройдут в формате open-air. Будут и совершенно новые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Газманов: «Славянский базар» – один из лучших фестивалей в мире

«В том числе открытый турнир по пляжному волейболу». Рассказываем о спортивной программе «Славянского базара»-1

Полтысячи артистов из четырех стран станут участниками феста уличного искусства «На семи ветрах». А конкурс барабанщиц и мажореток объединит около 700 человек. Туристско-информационные центры организуют экскурсии по древнему Витебску, где познакомят с культурой, историей и традициями фестивальной столицы. Насыщенной ожидается и выставочная программа в музеях города.

«Здесь каждый год должно быть "вау!", вот над этим мы и работаем». Что ждёт гостей «Славянского базара»?

«В том числе открытый турнир по пляжному волейболу». Рассказываем о спортивной программе «Славянского базара»-4

Виктор Глушин, заместитель председателя Витебского горисполкома:
Для тех, кто любит спорт, основная площадка будет в пойме реки Витьба. Там проходит ряд мероприятий, в том числе открытые турниры по пляжному волейболу, по пляжному футболу, а также замечательный наш баскетбол, где три на три играют в стритбол. Состоятся турнир Союзного государства и Кубок губернатора по гиревому спорту. Это уже площадка возле Летнего амфитеатра.

# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Виктор Глушин # Фотофакт

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