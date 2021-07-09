«В том числе открытый турнир по пляжному волейболу». Рассказываем о спортивной программе «Славянского базара»

Полтысячи артистов из четырех стран станут участниками феста уличного искусства «На семи ветрах». А конкурс барабанщиц и мажореток объединит около 700 человек. Туристско-информационные центры организуют экскурсии по древнему Витебску, где познакомят с культурой, историей и традициями фестивальной столицы. Насыщенной ожидается и выставочная программа в музеях города.

Виктор Глушин, заместитель председателя Витебского горисполкома:

Для тех, кто любит спорт, основная площадка будет в пойме реки Витьба. Там проходит ряд мероприятий, в том числе открытые турниры по пляжному волейболу, по пляжному футболу, а также замечательный наш баскетбол, где три на три играют в стритбол. Состоятся турнир Союзного государства и Кубок губернатора по гиревому спорту. Это уже площадка возле Летнего амфитеатра.