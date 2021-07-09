Александр Лукашенко – олимпийской сборной: мы будем за вас страшно переживать и желать победы в каждую минуту

Новости Беларуси. Спортивные достижения – это не только личный триумф. Об этом белорусским атлетам, которые будут отстаивать честь страны на спортивных аренах в Токио, напомнил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости прошла торжественная церемония проводов нашей делегации на летние Олимпийские игры, которые откроются 23 июля. Нынешние старты стали одними из самых долгожданных для атлетов. Игры должны были пройти еще в 2020 году, но из-за пандемии их перенесли. Отправляясь на главные старты, белорусские спортсмены понимают, что испытания их ждут не только на спортивных площадках.

Александр Лукашенко с сожалением констатировал, что спорт уже давно не вне политики, а учитывая тот прессинг, который устраивают с разных сторон в отношении нашей страны, белорусские атлеты должны быть как никогда сконцентрированы. И помнить – за каждым из них народ целой страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваши успехи должны стать ответом тем людям, которые сначала взяли от страны все, что можно, а теперь желают ей, этой стране, и вам поражения. Ответом тем государствам, которые душат или пытаются задушить нас санкциями.

Ответственность высочайшая. Вы знаете, что соперники будут сильнейшие. Определенные сложности создадут медицинские ограничения, усиленный контроль со стороны различных структур. Не исключен прессинг с политическим подтекстом. Лозунг «спорт вне политики» давно забыт. Но мы верим, что любые преграды только добавят вам по-хорошему спортивной злости. Вы – белорусы. В нашей родовой памяти заложено умение преодолевать трудности и побеждать. Так ведь было всегда.

Знайте, что миллионы болельщиков в Беларуси, несмотря на расстояние в тысячи километров, будут мысленно проживать с вами каждую секунду на арене и вне ее. Ваши имена будут звучать в каждом доме. И я уверен, звучать они будут с радостью и величайшей гордостью. Помните, что за вами народ, который ждет поднятый в небо над Токио государственный флаг Беларуси.

Мы за вас будем не просто болеть, мы будем за вас страшно переживать и желать победы в каждую минуту, в каждую секунду, на каждом метре. Я – особенно, и знайте, что мы в вас верим.