Иван Тихон: мы знаем, что во время Олимпийских игр вся страна будет переживать и болеть за нас

Новости Беларуси. Спортивные достижения – это не только личный триумф. Об этом белорусским атлетам, которые будут отстаивать честь страны на спортивных аренах в Токио, напомнил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Спортивные достижения – это не только личный триумф. Об этом белорусским атлетам, которые будут отстаивать честь страны на спортивных аренах в Токио, напомнил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости прошла торжественная церемония проводов нашей делегации на летние Олимпийские игры, которые откроются 23 июля.
Александр Лукашенко – олимпийской сборной: мы будем за вас страшно переживать и желать победы в каждую минуту
Александр Лукашенко с сожалением констатировал, что спорт уже давно не вне политики, а учитывая тот прессинг, который устраивают с разных сторон в отношении нашей страны, белорусские атлеты должны быть как никогда сконцентрированы. И помнить – за каждым из них народ целой страны.
Капитаном нашей команды стал Иван Тихон – прославленный метатель молота. 9 июля Президент страны вручил ему государственный флаг Беларуси. Тот самый, который пронесут в Токио на церемонии открытия Олимпиады. И хочется верить, что белорусское знамя как можно чаще будет подниматься над пьедесталом под звуки государственного гимна. По крайней мере, Иван Тихон от лица всех белорусских олимпийцев пообещал сделать все возможное для этого.
Иван Тихон, капитан белорусской спортивной делегации на Олимпийских играх в Токио:
Мы знаем, что в момент проведения Олимпийских игр вся страна, весь народ будут поддерживать, переживать и болеть за нас. Мы осознаем ту степень ответственности и те надежды, которые возлагает государство на каждого спортсмена и каждого тренера, и благодарны за то, что государство создало все условия для того, чтобы подготовиться к Олимпийским играм. Несмотря на то, что олимпийский цикл стал на год длиннее, несмотря на пандемию, было принято правильное решение не закрывать спортивные базы. Это позволило спортсменам поддержать и развить свою спортивную форму, достойно выглядеть в этом году на соревнованиях и уверенно подойти к Олимпийским играм. Мы, все олимпийцы, обещаем, что приложим все силы и покажем максимальный результат на Олимпийских играх, чтобы поддержать честь нашего флага и нашей страны на международной арене.
От имени белорусской команды ее капитан вручил главе государства памятный сувенир – набор из 34 значков «Токио-2020» с изображением летних олимпийских видов спорта, логотипа команды Team BY и узоров, выполненных в образе белорусских культурных символов, аналогичных тем, что нанесены на спортивную олимпийскую экипировку.