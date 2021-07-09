Иван Тихон: мы знаем, что во время Олимпийских игр вся страна будет переживать и болеть за нас

Новости Беларуси. Спортивные достижения – это не только личный триумф. Об этом белорусским атлетам, которые будут отстаивать честь страны на спортивных аренах в Токио, напомнил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости прошла торжественная церемония проводов нашей делегации на летние Олимпийские игры, которые откроются 23 июля. Александр Лукашенко – олимпийской сборной: мы будем за вас страшно переживать и желать победы в каждую минуту Александр Лукашенко с сожалением констатировал, что спорт уже давно не вне политики, а учитывая тот прессинг, который устраивают с разных сторон в отношении нашей страны, белорусские атлеты должны быть как никогда сконцентрированы. И помнить – за каждым из них народ целой страны.

Капитаном нашей команды стал Иван Тихон – прославленный метатель молота. 9 июля Президент страны вручил ему государственный флаг Беларуси. Тот самый, который пронесут в Токио на церемонии открытия Олимпиады. И хочется верить, что белорусское знамя как можно чаще будет подниматься над пьедесталом под звуки государственного гимна. По крайней мере, Иван Тихон от лица всех белорусских олимпийцев пообещал сделать все возможное для этого.