«Всегда даже слёзы подступают». Курсанты Военной академии поздравили детей Осиповичской школы-интерната

Новости Беларуси. Время творить добро. Акция «Наши дети», одна из самых трогательных новогодних традиций, объединяет все больше участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не остаются в стороне представители Вооруженных Сил.
Новости Беларуси. Время творить добро. Акция «Наши дети», одна из самых трогательных новогодних традиций, объединяет все больше участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не остаются в стороне представители Вооруженных Сил.
Ежегодно военнослужащие стараются охватить вниманием как можно больше ребят, которые так нуждаются в заботе. 14 декабря курсанты Военной академии поздравили детей Осиповичской школы-интерната. Традиционно представители иных военных ведомств также посещают детские дома и другие подшефные учебные заведения.
Вадим Рябоконь, начальник факультета ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения Военной академии Беларуси:
Осиповичи – это столица артиллерии, факультет ракетных войск и артиллерии. Здесь расположены части наши. Мы, еще раз хочу сказать, даже не могли представить другого места, куда мы поедем поздравлять наших детей. На протяжении пяти лет мы приезжаем с различного рода… В этом году мы сказку поставили. В прошлом году мы песни исполняли. Всегда приезжаем с чистой душой, чтобы поздравить наших детей, чтобы испытать те эмоции, которые, наверное, просто невозможно передать словами. Когда вручаешь подарки, когда видишь глаза наших детей, очень приятно и всегда даже слезы подступают. Безусловно, эту традицию мы будем продолжать не только под Новый год, но и, я думаю, что связи наши будут крепче и мы всячески будем оказывать помощь.
Лариса Гормаш, директор Осиповичской спецшколы-интерната:
Каждая встреча с учреждением образования Военной академии, сотрудниками, курсантами в себе носит что-то новое, необыкновенное. Сегодня эта сказка нас действительно всех впечатлила. Не только детей, но и взрослых. Действительно мы прочувствовали ее таким образом, что, казалось бы, сами являлись участниками этой сказки. Курсанты молодцы. Каждый достойно отработал свою роль. Нам очень понравилось.
Благотворительная акция «Наши дети» – инициатива главы государства, которая впервые состоялась в 1995 году. На протяжении уже более четверти века ежегодно ее поддерживают трудовые коллективы, спортсмены, артисты, представители бизнеса.