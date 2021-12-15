«Всегда даже слёзы подступают». Курсанты Военной академии поздравили детей Осиповичской школы-интерната

Вадим Рябоконь, начальник факультета ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения Военной академии Беларуси:

Осиповичи – это столица артиллерии, факультет ракетных войск и артиллерии. Здесь расположены части наши. Мы, еще раз хочу сказать, даже не могли представить другого места, куда мы поедем поздравлять наших детей. На протяжении пяти лет мы приезжаем с различного рода… В этом году мы сказку поставили. В прошлом году мы песни исполняли. Всегда приезжаем с чистой душой, чтобы поздравить наших детей, чтобы испытать те эмоции, которые, наверное, просто невозможно передать словами. Когда вручаешь подарки, когда видишь глаза наших детей, очень приятно и всегда даже слезы подступают. Безусловно, эту традицию мы будем продолжать не только под Новый год, но и, я думаю, что связи наши будут крепче и мы всячески будем оказывать помощь.