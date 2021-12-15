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«Всегда даже слёзы подступают». Курсанты Военной академии поздравили детей Осиповичской школы-интерната

15 декабря 2021 12:11
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Новости Беларуси. Время творить добро. Акция «Наши дети», одна из самых трогательных новогодних традиций, объединяет все больше участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не остаются в стороне представители Вооруженных Сил.  

«Всегда даже слёзы подступают». Курсанты Военной академии поздравили детей Осиповичской школы-интерната-1

Ежегодно военнослужащие стараются охватить вниманием как можно больше ребят, которые так нуждаются в заботе. 14 декабря курсанты Военной академии поздравили детей Осиповичской школы-интерната. Традиционно представители иных военных ведомств также посещают детские дома и другие подшефные учебные заведения.  

«Всегда даже слёзы подступают». Курсанты Военной академии поздравили детей Осиповичской школы-интерната-4

Вадим Рябоконь, начальник факультета ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения Военной академии Беларуси:  
Осиповичи – это столица артиллерии, факультет ракетных войск и артиллерии. Здесь расположены части наши. Мы, еще раз хочу сказать, даже не могли представить другого места, куда мы поедем поздравлять наших детей. На протяжении пяти лет мы приезжаем с различного рода… В этом году мы сказку поставили. В прошлом году мы песни исполняли. Всегда приезжаем с чистой душой, чтобы поздравить наших детей, чтобы испытать те эмоции, которые, наверное, просто невозможно передать словами. Когда вручаешь подарки, когда видишь глаза наших детей, очень приятно и всегда даже слезы подступают. Безусловно, эту традицию мы будем продолжать не только под Новый год, но и, я думаю, что связи наши будут крепче и мы всячески будем оказывать помощь.  

«Всегда даже слёзы подступают». Курсанты Военной академии поздравили детей Осиповичской школы-интерната-7

Лариса Гормаш, директор Осиповичской спецшколы-интерната:  
Каждая встреча с учреждением образования Военной академии, сотрудниками, курсантами в себе носит что-то новое, необыкновенное. Сегодня эта сказка нас действительно всех впечатлила. Не только детей, но и взрослых. Действительно мы прочувствовали ее таким образом, что, казалось бы, сами являлись участниками этой сказки. Курсанты молодцы. Каждый достойно отработал свою роль. Нам очень понравилось.  

«Всегда даже слёзы подступают». Курсанты Военной академии поздравили детей Осиповичской школы-интерната-10

Благотворительная акция «Наши дети» – инициатива главы государства, которая впервые состоялась в 1995 году. На протяжении уже более четверти века ежегодно ее поддерживают трудовые коллективы, спортсмены, артисты, представители бизнеса.  

# Благотворительная акция # общество # Вадим Рябоконь # Лариса Гормаш # Фотофакт

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