В технопарке создали прибор, который позволяет проводить диагностику труб под землей. Узнали, как это работает

Новости Беларуси. Технопарк не перестает удивлять своими новыми разработками. Идея создания одной из последних технологий зародилась у авторов благодаря опыту работы в зарубежных компаниях. Собрав команду единомышленников, они создали то, что несомненно принесет пользу обществу, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Владимир Пилипенко, руководитель проекта:

Она используется для контроля работоспособности труб и представляет собой магнитный дефектоскоп, который, проходя через трубу под давлением нефтепродукта либо газа, проводит полную диагностику его состояния по вопросам наличия дефектов, ржавчины, вмятин и прочих элементов, которые могут привести к нарушению работы целостности газопровода, возникновению несанкционированных опасных ситуаций.

Работы длились 9 месяцев – ровно столько, сколько нужно для появления на свет нового человека. Оборудование успешно прошло испытательный этап и готово к внедрению в производство. Владимир Пилипенко:

Мы прошли 29 километров по реальному трубопроводу и подготовили отличный отчет. По данному отчету была приведена верификация, то есть подтверждение обнаруженных дефектов, мы получили стопроцентное попадание.

Так сказать, «в яблочко». Мастера потрудились на славу. Принцип работы аппарата заключается в том, что прибор двигается по трубе и на протяжении сотни километров снимает всю информацию. Владимир Пилипенко:

После обработки информации в специальной программе мы готовим отчет, в котором все эти дефекты перевязаны по измеряемой дистанции и по расположению их на трубе. Программно-аппаратный комплекс состоит из двух частей – первая часть находится внутри дефектоскопа, вторая часть находится на стационарном компьютере. Давайте посмотрим, как это работает.

Владимир Пилипенко:

Первое – это сервисная программа. Позволяет протестировать полностью готовность комплекса к работе. Подключаясь к дефектоскопу по Wi-Fi, можно полностью проконтролировать все составляющие всех элементов. Все устроено по принципу: работает – не работает. Перед стартом важно проконтролировать процесс. Если прибор уйдет в работу неисправным, то при получении неверных данных или неполном обследовании объекта придется делать перезапуск.

Владимир Пилипенко:

Это как раз элемент программы, который позволяет просмотреть те данные, которые мы получаем. По развертке и по столбцам это как раз все наши датчики, которые есть по кругу дефектоскопа. То есть мы видим развертку трубы. Сейчас активно ведутся переговоры по вопросу введения в эксплуатацию оборудования в нашей стране. Разработка не только улучшит качество работы, но и поможет облегчить человеческий труд.

Владимир Пилипенко:

Разумеется, это позволяет работать сейчас без человека, тем более многие трубопроводы находятся под землей. И для того чтобы их проверить, необходимо их раскапывать, выкапывать и так далее. Данное оборудование позволяет автономно провести инспекцию любого трубопровода, в каком бы месте он ни находился.

В процессе еще одна программа, которая позволит предоставить обработанные данные с полной расшифровкой показаний и геометрией трубопровода, чтобы в дальнейшем можно было определиться с объемами работы по устранению дефектов, если они есть. Заместитель председателя Мингорисполкома также посетила технопарк, изучила новые проекты и поделилась с журналистами своим экспертным мнением.