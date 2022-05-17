Возраст этих метеоритов – свыше 5 миллиардов лет! Что ещё можно посмотреть в музее землеведения?

Новости Беларуси. В столице есть свой Млечный путь. Музей землеведения на геофаке – ларец из глубины веков. Единственный в своем роде во всей республике. Свыше 25 тысяч экспонатов от минералогии до палеонтологии, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Здесь обучаются студенты и восхищаются туристы. Берите на карандаш и приходите в свободный часок. Ежегодно здесь бывает более 10 тысяч очарованных гостей. Начинаем сказочное путешествие в мир самоцветов.

Валентина Смолякова, заведующая музеем землеведения БГУ:

Они являются эталоном цвета, совершенных линий, идеальных форм. Как можно не обратить внимание на бриллианты, сапфиры, рубины? Так и тянется глаз к зеленым самоцветам: малахит, нефрит, хризопраз, уваровит. Ведь во все времена зеленые камни были в моде. Они создают эффект зелени, успокаивающий. А рядышком здесь синий-синий лазурит. Самой высокой лессирующей способности самоцвет! И краску, если используют художники лазуритовую, то ей просто цены нет. За десятки, сотни, тысячи лет цвет этот синий не выгорает.

Лазуритовый берег. Бирюзовая лагуна. Посреди сокровищ – солнечный янтарь. На юге нашей страны, в Брестской области, встречается окаменелая смола. В этих лучиках 40-50 миллионов лет. Каждый кусочек согревает душу и оказывает целебные свойства. Дары природы убивают бактерии и микробы, а еще стимулируют кровь, и кислород быстрее поступает к органам.

Яшма – еще один шедевр Вселенной. Природа щедро разлила краски, словно космические полотна. Из этого материала создают изысканные украшения и роскошные вазы-столешницы. Петербург – хранитель традиций.

Валентина Смолякова:

Оказывается, что возраст этих метеоритов – свыше 5 миллиардов лет, когда наша Земля имеет возраст 4,5-4,8 миллиарда лет. Представляете? Может, это пришельцы из космоса принесли нам какую-то информацию, может, мы ее еще не прочитали, но это правда. Этот образец у нас имеет вес 126 килограммов, а этот – 39. Недавно в нашем музее была делегация из Китая, они сказали: ооо, вы немножко не дооцениваете. Сейчас эти метеориты оцениваются уже в изделиях. Мода пошла на какие-то талисманчики из железных метеоритов. У них прекрасная видманштеттенова структура, красивая. И после полировки, обработки это сейчас очень полюбили. Оцениваются граммы уже не в сотнях, а выше – евро или же доллары. Представляете, какая цена нашим экспонатам?

Другая Галактика. Прозрачные как роса, черные как ночь. Коллекция кварцев переливается, как звездное небо. Бразильские аметисты – словно каменные фиалки, которые расцвели еще 130 миллионов лет назад. Это самые дорогие и «умные» кристаллы. Они запоминают информацию и передают на огромные расстояния. Кроме того, кварц способен преобразовать механическую энергию в энергетический потенциал.

Валентина Смолякова:

Многие смотрят и думают, неужели такой гипс бывает в природе красивый? Да! Самые морфологически особенные сочетания кристаллов у гипса. Если где-то такие розы и встречаются, то обязательно в самой большой пустыне мира. Этот гипс оттуда, из Африки. Еще у него есть уникальные свойства. Если вырос только один кристаллик, то у них происходит соединение, то есть двойникование, боковыми гранями они срастаются.

Добро пожаловать в эпоху динозавров, мамонтов и шерстистых носорогов. Раздел палеонтологии – как захватывающий экшен про эволюцию планеты Земля. 360 миллионов лет назад на белорусских просторах росли древовидные папоротники, разворачивался свой сценарий. Познакомимся с молчаливыми свидетелями.

Валентина Смолякова:

Многие говорят, почему щука лежит вместе с этими древними экспонатами? Оказывается, что она долгожитель. Крокодильчик. Особенно дети, учащиеся приходят и сразу его находят. Интересуются, а чего этот крокодильчик здесь? А потому, что он и сейчас живет, он выжил. Мы получили просто уникальный подарок от нашего белоруса, который работает на севере в России, а сам он родом из Бобруйска. Он хотел в Год малой родины что-то преподнести. И вот 33 экспоната. Здесь у нас череп дикой лошади и череп овцебыка. Это все исчезнувшее, вымершее.