Пользователи пытаются вмешаться в работу счётчиков, чтобы меньше платить. Что за это грозит?

Большинство людей можно смело назвать порядочными пользователями коммунальных услуг. Иногда встречаются и те, кто неправильно относится к своим обязательствам и пытается пойти против системы.

Антон Протько, заместитель главного инженера ЖКХ Первомайского района г.Минска:

Недобросовестные потребители электрической энергии стараются незаконно подключиться к электрическим сетям, нарушить целостность и сохранность пломб энергоснабжающих организаций, вмешаться в работу приборов учета электрической энергии.

Своими действиями люди пытаются произвести незаконный забор электрической энергии. Случаи редкие, но встречаются. При выявлении таких ситуаций ЖКХ информирует сотрудников «Энергосбыт», составляются акты самовольного потребления электроэнергии, ведется претензионно-исковая работа. В случае отказа виновника от оплаты начисленной пени материалы передаются в суд, что влечет за собой административную ответственность. Антон Протько:

Согласно статье 21.6 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, самовольное подключение к электрическим сетям влечет наказание в виде штрафа на физическое лицо в размере до 10 базовых величин. На индивидуального предпринимателя – в размере 25 базовых величин, на юридическое лицо – в размере до 50 базовых величин.

Согласно статье 21.8, нарушение эксплуатации электро- и теплоустановок влечет за собой штраф. Для физических лиц – в размере от 10 до 30 базовых, для индивидуальных предпринимателей – от 25 до 50 базовых, а для юридических лиц – от 50 до 200 базовых величин. Антон Протько:

Следует отметить, что согласно статье 24.24, за умышленный срыв пломбы, повреждение целостности и сохранности также предусмотрена ответственность.

В таких случаях штраф варьируется от 6 до 10 базовых величин. При проведении плановой сверки показаний счетчика контролеры обращают внимание на состояние пломб. Если с ними что-то не так, то может быть проведена экспертиза и при выявлении нарушений виновник будет наказан. Как сообщили в «Мингазе», с первого июня появятся изменения и в оплате за газоснабжение.

Елена Михайлова, заместитель начальника службы учета потребленного газа населением УП «Мингаз»:

Изменяется порядок оплаты за услугу газоснабжения для потребителей газа, у которых установлен индивидуальный прибор учета расхода газа и одновременно отопительное газоиспользующее оборудование. Для этой категории потребителей будет введена единая цена на газ на уровне 19,77 рубля за кубический метр природного газа. Для этой категории пользователей введут единую цену на газ, которая не будет привязана к отопительному и летнему периодам.