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Кубраков: коллег интересует наш опыт в противодействии цветным революциям, информационным войнам

17 мая 2022 11:51
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Новости Беларуси. Белорусские правоохранители готовы поделиться опытом борьбы с экстремистами и радикалами. Об этом глава МВД Иван Кубраков заявил на совещании с коллегами из стран СНГ, которое проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Кубраков: коллег интересует наш опыт в противодействии цветным революциям, информационным войнам-1

Международное правоохранительное сотрудничество обязано быть вне политики и учитывать национальные особенности. В условиях непростой обстановки в мире органы внутренних дел стран СНГ должны активизировать взаимодействие. За последние годы наши силовики накопили огромный практический опыт в противодействии цветным революциям и информационным войнам. И этими наработками белорусские правоохранители готовы поделиться с коллегами.  

Кубраков: коллег интересует наш опыт в противодействии цветным революциям, информационным войнам-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:  
Скажу без пафоса. Противостоять цветным революциям и противодействовать массовым нарушениям охраны общественного порядка в 2020 году без каких-то серьезных последствий получилось только в Республике Беларусь. Это признают все. Поэтому коллег в первую очередь интересует наш опыт в этом вопросе. В том числе и противодействие информационным войнам. Все изъявили желание посетить наши спецподразделения, отряд милиции особого назначения, интересует организация работы. Мы в этом плане открыты и с коллегами, конечно, готовы поделиться этим опытом.  

Кубраков: коллег интересует наш опыт в противодействии цветным революциям, информационным войнам-7

Фундаментом для тесного сотрудничества правоохранителей послужило аналогичное заседание в Узбекистане в 2019 году. Нынешний саммит должен стать не только площадкой по обмену опытом, но и его последующим практическим внедрением в повседневную деятельность правоохранителей.  

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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