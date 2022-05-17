Кубраков: коллег интересует наш опыт в противодействии цветным революциям, информационным войнам

Новости Беларуси. Белорусские правоохранители готовы поделиться опытом борьбы с экстремистами и радикалами. Об этом глава МВД Иван Кубраков заявил на совещании с коллегами из стран СНГ, которое проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международное правоохранительное сотрудничество обязано быть вне политики и учитывать национальные особенности. В условиях непростой обстановки в мире органы внутренних дел стран СНГ должны активизировать взаимодействие. За последние годы наши силовики накопили огромный практический опыт в противодействии цветным революциям и информационным войнам. И этими наработками белорусские правоохранители готовы поделиться с коллегами.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Скажу без пафоса. Противостоять цветным революциям и противодействовать массовым нарушениям охраны общественного порядка в 2020 году без каких-то серьезных последствий получилось только в Республике Беларусь. Это признают все. Поэтому коллег в первую очередь интересует наш опыт в этом вопросе. В том числе и противодействие информационным войнам. Все изъявили желание посетить наши спецподразделения, отряд милиции особого назначения, интересует организация работы. Мы в этом плане открыты и с коллегами, конечно, готовы поделиться этим опытом.